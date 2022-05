CNN obtains graphic surveillance video showing Russian forces shooting Ukrainian civilians @sarasidnerCNN reports pic.twitter.com/5hGzyhVd6e - The Lead CNN (@TheLeadCNN) May 11, 2022

Inzwischen sind knapp 10.000 der einst 40.000 Bewohner, im ersten Monat nach Abzug der Russen wurden, aktuell wird versucht, die Stadt vonzu befreien, berichtet Christoph Koopmann auf Seite 3 der: "Ein alter Mann, der in Badelatschen auf einer Bank sitzt und die Sonne genießt, sagt, er und die anderen Bewohner seines Häuserblocks hätten wochenlang im Keller gehockt, weil die Russen ihnen das befohlen hätten. Sein Nachbar sei eines Abends nur kurz auf eine Zigarette nach oben gegangen. Am Morgen fanden sie ihn. Noch drei andere aus ihrem Häuserblock seien getötet worden. An den Stellen im Garten, wo die Nachbarn sie fürs Erste beerdigten, sind noch immer die Gruben. Nach dem Rückzug der Russen hat man sie exhumiert, untersucht und ordentlich bestattet." (Zu dem Thema - russische Kriegsverbrechen in der Ukraine - sei auch noch einmal die Reportage vonimempfohlen, auf die wir schon in unserer Magazinrundschau hingewiesen hatten.)hat mit Hilfe von Bildern aus Überwachungskameras eines der zahllosen russischenvor einigen Wochen rekonstruiert:Versuchen Putin und seine politische und militärische Führungsriege, die Ukrainer als solche zu zerstören, also einen Genozid zu begehen, fragt der Historikerin einem viel retweeteten Text bei der konservativen Hoover Institution. Er meint: ja, und kommt nicht nur auf die Geschichtsessays von Putin und Medwedjew zurück, sondern auch auf Äußerungen von Kreml-Propagandisten wie(unser Resümee ) und: "Das Ausmaß, in dem die Rhetorik in Taten umgesetzt wurde, ist erschreckend deutlich geworden. Simonjans Hetzrede über die Bereitschaft der Ukrainer, 'Kindern die Augen herauszureißen', spiegelte sich in der Unterschrift 'für die Kinder' wieder, die auf die Rakete gemalt war, die die Russen auf denabfeuerten und dabei unter anderem mindestens fünf Kinder töteten. Eines der ständigen Themen der russischen Propaganda in der abtrünnigen Donbass-Region seit 2014 ist, dass die Ukrainerund verstümmeln und sogar Völkermord begehen."Die Ukraine hat mit Verweis auf russische Angriffe diereduziert. Ein ungemütliches Szenario, so Nikolas Busse in der: "Die EU ist schon vor Jahren zum Opfer vongeworden. Das hat auch die Ukraine damals Vertrauen im Westen gekostet (eine Folge war der Bau von Nord Stream 2), das sollte man in Kiew nicht vergessen. Dass Russland nun wieder auf seine Vertragstreue verweisen kann, ist ein." Die Ukraine begründet den Schritt damit, dass sie die Pipelinekönne, ergänzt Reinhard Veser in der: "In der Region spielen sich seit Tagenab. Es ist das Gebiet, in dem den russischen Streitkräften langsame Geländegewinne gelungen sind."ist nicht Täter, sondern "" in diesem Krieg, sagt der belarussische Autorim Gespräch , in dem er sich für gezielte Sanktionen gegen Russland ausspricht und dazu aufruft, denzu suchen. Die Angst in Weißrussland vor russischer Besetzung sei groß: "In der Ukraine hat man sich ganz offen dem Westen zugewandt - und diese Offenheit hat den Krieg nach sich gezogen. In Weißrussland hätte die gleiche Offenheit eine sofortige Annexion zur Folge gehabt. Deshalb kam für Weißrussland nur eine allmähliche Drift Richtung Westen infrage. Aber wenn es die Umstände erlauben würden, würden auch die Weißrussen dieanstreben."hat den-Brief an Olaf Scholz unterschrieben,nicht - in der streiten die beiden per Mail. Zeh verteidigt noch einmal ihre Position: "und ist genauso illusorisch wie die Abschaffung von Krankheit und Tod". Die "Verteidigung unseres freiheitlich-rechtsstaatlichen Ideals" steht auf dem Spiel, erwidert Dorn: "Es gibt in der jetzigen Situation vielleicht nicht ein Best-, aber immerhin ein Good-Case-Szenario: Der Ukraine gelingt es, sich so zu verteidigen, dass sie als unabhängige,kann. Plus: Putin macht die Erfahrung, dass sich ein Land erfolgreich gegen eine russische Invasion wehrt und dass der Westen ihn - anders als im Tschetschenien-/Georgien-/Syrien-Krieg und bei der Annexion der Krim - diesmal nicht weitestgehend ungehindert gewähren lässt. Dieses Signal geht auch an die Adresse anderer expansionswilliger Diktaturen, Stichwort:. Die Kernfrage scheint mir zu sein: Ist dieses Good-Case-Szenario bereits in realisierbarer Nähe, oder muss der - durch Waffenlieferungen unterstützte - ukrainische Widerstand gegen Putin so lange weitergehen, wieist, ihn zu leisten?"Es war nahezu unmöglich sich vonnicht täuschen zu lassen, räumt Philip Cassier in derein, so perfekt inszeniert war sie: "In dem Wissen, damit in den Köpfen seiner Zuhörer keinen Widerspruch auszulösen, wagte der Mann am Pult eine Bemerkung von größter Tragweite: 'Niemand bezweifelt den großen Wert der Beziehungen Europas zu den Vereinigten Staaten. Aber ich bin der Meinung, dassseinen Ruf als mächtiger und selbstständigerlangfristig nur festigen wird, wenn es seine eigenen Möglichkeiten mit den russischen menschlichen, territorialen und Naturressourcen sowie mit den Wirtschafts, Kultur und Verteidigungspotenzialen Russlands vereinigen wird.' Nie zuvor - so könnte man es polemisch ausdrücken - hatte jemand die Parole '' eleganter verpackt als der russische Präsident an diesem Tag."Außerdem: Volker Weidermann porträtiert ebenfalls in derdie Autorin, deren Schwanken in der Kriegsthematik (sie unterzeichnete denBrief und distanzierte sich dann, unser Resümee ) sie zur "Intellektuellen der Stunde" mache.