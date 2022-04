===============



legt in dereinen großartigen Essay zum Krieg vor. So wie Viktor Jerofejew am Donnerstag in der(unser Resümee ) macht er gegenüber seinem Land keinerlei Konzessionen. Und wie Jerofejew geht Sorokin zurück bis in die Zeit der ". Es ist ein "wahrwitziger Krieg", gewiss, aber nicht ohne innere: "Mitte des 16. Jahrhunderts hat Zarseine Herrschaft nach mongolisch-byzantinischem Muster errichtet. Er überfiel das, zuvor Hauptstadt einer Republik, welcher schon sein Großvater Iwan III. den Garaus bereitet hatte. Kiew gehörte zu der Zeit bereits zur. Seither hat sich in Russlands Weiten dieses mongolisch-byzantinisch geartete pyramidale Herrschaftssystem mit einem absolutistischen Monarchen an der Spitze etabliert." Es sei auch ein Krieg der Vergangenheit gegen die Zukunft, so Sorokin weiter, der mit einem auch im Westen noch verbreiteten Missverständnis aufräumt: "Kern der '' in Putins Verständnis ist nicht der Kampf gegen die Schimäre eines ukrainischen Nazismus, sondern die Aberkennung der." Feierlich dröhnt Sorokins Schluss: "Europa muss der Ukraine zum Sieg verhelfen -."Putin hat der russischen Bevölkerung seit Jahrzehnten ein Weltbild zusammengelogen, das sie für jede Realitätsempfindung unempfänglich macht, schreibt Anna Schor-Tschudnowskaja in dergehört zum Konzept, wie man schon an demsehen könne: "Bemerkenswert ist, dass niemand genau weiß, was Z bedeutet. Kindergärten und Schulen setzten es ein, um ihre Unterstützung zu bekunden. Organisationen und Firmen bekamen offizielle, dochzugeschickt, wie mit dem Zeichen umzugehen sei. Manche meinen darin denzu erkennen. Z stände dann für den Slogan 'Für den Sieg!' ('Za pobedu!'). Das aber ist zum einen seltsam, weil aus einem unerfindlichen Grund der kyrillische Buchstabe durch einenersetzt wird. Und zum anderen klingt es absurd, wenn dieses falsch geschriebene 'Zieg Heil!' einen 'Zieg' meint, von dem niemand eine Ahnung hat, worin er genau bestehen soll."Es ist keine Klarheit ausherauszubekommen. Einerseits betont er im Gespräch mit Melanie Amann und Martin Knobbe vom, dass Deutschland selbstverständlich Waffen liefere. Andererseits will er: "Es gibt kein Lehrbuch für diese Situation, in dem man nachlesen könnte, ab welchem Punkt wirwerden. Das Buch wird täglich neu geschrieben, manche Lektionen liegen noch vor uns. Umso wichtiger ist es, dass wir jeden unserer Schritte genau überlegen und eng miteinander abstimmen. Einezu vermeiden, hat für mich höchste Priorität." Dieschildern die-Redakteure in ihrer Titelgeschichte so: "Die SPD steht vor den Scherben ihres, der Ostpolitik. Führende Mitglieder bis hin zum Bundespräsidenten entschuldigen sich öffentlich für Fehler. Derweil hat Scholz zwar die Regierungsmacht für eine neue, andere Politik, aber zögert, von ihr Gebrauch zu machen."Peter Carstens und Eckart Lohse werben in derum Verständnis für Scholz' Bredouille: "Im Scholz-Lager fühlt man sich. Während es vor allem aus der Ukraine, aber auch im eigenen Land, in der Opposition wie inzwischen in der Ampelkoalitionam zaudernden Kanzler, werde in den internen Besprechungen mit den Partnerländern immer wieder, den Scholz und seine Regierung beim Thema Waffenlieferung schon hinter sich gebracht haben, so wird es berichtet." Der Grünen-Politikerhingegen warnt in der: "Putins erstes Ziel bleibt, die Ukraine zu einem russischen Vasallenstaat zu machen. Falls das nicht gelingt, bleibt die Option eines 'Neu-Russland' von Charkiw bis Odessa. Wenn wir signalisieren, dass wir offen für eine solche Lösung sind, ist dieweit offen."Ein in der veröffentlichter Aufruf fordert denan die Ukraine: "Mit der Lieferung von Waffen haben sich Deutschland und weitere Nato-Staatengemacht." Zu den Unterzeichnern gehören PDS- und SPD-Politiker, Theologen, der Liedermacherund die Grünen-PolitikerinEine der Erkenntnisse aus dem Krieg in der Ukraine ist, dass sich auch dievon Städten wie Mariupol keineswesgs mit dem Angreifer identifizieren. "Dass sie sich mehrheitlich nicht nach demsehnen, konnte man wissen", sagt der große Osteuropa-Kennerim Gespräch mit Ralf Leonhard in der. "Dass sich aber so vielegegen die zwangsweise Befreiung vom 'ukrainischen Joch' durch Putin wehren, ist dennoch erstaunlich. Es ist ein starkes Zeichen dafür, dass dieses Bewusstsein, der demokratischen Ukraine angehören zu wollen,Angelegenheit ist." Die beiden sprechen auch über Gauß' neues Buch "Die Jahreszeiten der Ewigkeit".WürdePen morgen die französischen Präsidentschaftswahlen gewinnen, was zum Glück eher unwahscheinlich ist, wäre dass auch der Beweis, dass das- denn Le Pen bräuchte die Stimmen der linken Mélenchon-Wähler, um zu gewinnen. Mit zusammengebissenen Zähnen ruftdeshalb auf dem Titel expressis verbis, wenn auch kleingeschreiben, dazu auf,zu wählen.Vor der Wahl zwischenundstanden die französischen Wähler erstmals vor zwanzig Jahren, ruft das Editorial vonin Erinnerung. Hier offenbare sich ein "" hieß es damals im Editorial. "Viele unserer Leser werden darin die Feder vonwiedererkannt haben, der sich damals über die Konfrontation zweier schändlicher Wesen beklagte, die er '' nannte. Wenig überraschend gab er von Anfang an seine Präferenz für 'Supermenteur' den Super-Lügner, bekannt. Zwar hat sich an der Haltung dieser Zeitung nichts geändert, doch die Umstände sind ganz anders. Einerseits ist 'Superfacho' keine karikaturhafte Minderheitenfigur mehr, andererseits fühlen sich viele linke Wähler heute vom scheidenden Präsidentenals von Jacques Chirac. Und da sie diesen neuen Aufruf zum Dammbruch nicht akzeptieren können, denken sie darüber nach, zu Hause zu bleiben, weil sie mit ihrer Zeitung nicht einverstanden sind."tröstet die linken und nicht selten Putin-freundlichen Wähler damit, dass die Wahl Macrons ein "" sei.