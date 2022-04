==============

Man sollte über den innenpolitischen Streitigkeiten nicht vergessen, was ein paar hundert Kilometer weiter weg passiert. Videodokumentationen zeigen, dass russische Soldaten inausgehoben haben, berichtet etwa derheute: "'Die Leichen der Toten wurdenund einfach in die Gräber geschüttet', sagte Piotr Andrjuschtschenko, der Sprecher des Bürgermeisters Wadim Bojtschenko, auf Telegram. In den Gräbern könntenliegen, teilte die Stadtverwaltung von Mariupol am Donnerstag in einem Beitrag auf der Messaging-App Telegram mit. Der Bürgermeister schätzte, dass mehr alsvon Mariupol getötet wurden, seit die russischen Streitkräfte die Stadt in den ersten Tagen der Invasion von Wladimir Putin angriffen."Währendzumindest nach russischen Behauptungen mehr oder weniger eingenommen zu sein scheint, wirdunablässig beschossen. Juri Larin berichtet für dieaus der Stadt: "Die Beraterin des Leiters des Regionalrats von Charkiw, Natalja Popowa, ist sich sicher, dass die russischen Angriffe bewusst Zivilist*innen treffen sollen. 'Die Gesamtzahl der Angriffe auf Wohnviertel hat zugenommen. In Charkiw selbst gibt es nur wenige sensible Objekte. Wohin auch immer sie schießen, die Geschosse schlagen in, Cafés,undein', sagt sie... Die Taktik der russischen Truppen, sagt sie. Auf den ersten Angriff folgt meist fünf bis zehn Minuten später ein zweiter an genau derselben Stelle. Die Russen wissen, dass sie ihre Leute nicht im Stich lassen. So sei der Rettungsdienst immer sofort da. Und dann erfolge die. Doch es seien schon viele Charkiwer*innen und andere Ukrainer*innen gerettet worden. "Währenddessen singt -Korrespondent Bernhard Clasen eine, das im 19. Jahrhundert als die "unrussischste" und europäischste Stadt des Zarenreichs galt: "Abenteuerlustige aus allen Ländern, aufgeklärte Freigeister, Unternehmer kamen ab 1794 ans Schwarze Meer, an den Rand der Steppe. Kirchen aller Konfessionen entstanden, Juden durften sich niederlassen, Bauern flohen aus den Dörfern, diese neueund blieb in den Köpfen… Keine Leibeigenschaft, keine Mauern, kein Schloss, beseelt vom klassischen Ideal, ohne Höflinge und Schranzen und, nicht unwichtig, fern der russischen Hauptstadt - ein echter Aufbruch Ost am Rande der Steppe.schwärmte 1867 über die Stadt: 'Wir blickten die Straße hinauf, wir blickten hinunter, in diesen Weg oder jenen, wir sahen immer nur Amerika!'"hatte gestern mal wieder einen Fernsehauftritt. An einem ziemlich kurzem Tisch saß ihm in unterwürfiger Haltung sein Verteidigungsminister gegenüber, während sich Putin an den Tisch klammerte, als sei. Man solle sich nicht die Mühe machen, das Stahlwerk von Mariupol zu erobern, man könne es ja auch blockieren, wies Putin großmütig an. Die Interpretation von-Korrespondent Friedrich Schmidt liest sich ein bisschen wie: "Wichtig sei, dass Putins Präsidialverwaltung aufgrund von (geheim gehaltenen) Meinungsumfragen zum Schluss gekommen sei, Putin müsse' verkauft werden und nicht als 'Falke', um 'politisch zu punkten'. Somit zeige die öffentliche Ankündigung, auf die Erstürmung von Asowstal zu verzichten, dass der Krieg nicht von der großen Masse der russischen Bevölkerung unterstützt werde, wie es das Regime behauptet."Kein anderes europäisches Land hat sich freiwillig in eine derartigevon Russland begeben wie Deutschland, schreibt der Grünen-Politikerin der. Aber das Geschäftemachen mit Russland gegen alle Einwände hat, fährt er fort: "Russland sollte als Rohstofflieferant den Aufstieg der deutschen Industrie gewährleisten, Deutschland im Gegenzug Maschinen und industrielle Fertigprodukte liefern. 1880 hatte Deutschland einen Anteil von 40 Prozent an den russischen Importen. Die Machtergreifung deränderte nichts an diesem Grundmuster. 1931 kamen sogar 46 Prozent aller Einfuhren der Sowjetunion aus Deutschland. Die antiwestliche Allianz zwischen den beiden Mächten setzte sich nach demfort, als die Sowjetunion noch bis zum Beginn des deutschen Überfalls im Juni 1941 kriegswichtige Rohstoffe an das 'Dritte Reich' lieferte. Die unbeirrt vorangetriebene wirtschaftliche Verflechtung mit Russland seit der Machtübernahme Putins beruhte auf einer geradezuvon Wirtschaftsbeziehungen und Politik."Könnte es sein, dass die Bundesregierung über diestolpert, fragt Wolfgang Münchau, ehemals, im: "Es gibt Anzeichen dafür, dass dies geschehen könnte, auch wenn es noch ein paar Unfälle entfernt ist. Ironischerweise ist es nun an, dem Oppositionsführer und CDU-Vorsitzenden, denzu testen. Seine Partei überlegt derzeit, ob sie im Bundestag ein formelles Votum für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine verlangen soll. Das würde die Koalitionbringen. Verschiedene Politiker der Grünen und der FDP könnten diesen Schritt unterstützen." Münchau bezieht sich auf einenBericht, wonach Olaf Scholz hinter den Kulissen die Waffenlieferungen eher behindere.Darüber, dass dielauter die Lieferungfordern als mancher Militärexperte, kann sich Hilmar Klute in dernur wundern: "Keiner von ihnen hat, genau wie die Generation der heute Fünfzigjährigen, einen Krieg erlebt. Zum Glück. Keiner von ihnen hat einen Schimmer von den Folgewirkungen militärischer Schritte, keiner von ihnen kann auch nurdenken. Anders gesagt: Im wahrsten Sinn blutige Laien erheben sich sozialmedial, journalistisch und politisch zu Experten. Und sie stürzen sich wie irre gewordene Greifvögel auf Olaf Scholz' eigens sehr vage gehaltenen Begriff der Zeitenwende und leiten daraus die Zwangsläufigkeit einesab. Die Vorsicht des Kanzlers, dessen durchaus etwas John-Cage-hafte Verlautbarungen, werden fast alsgesehen. Dabei ist Scholz durchaus zu Waffenlieferungen bereit, nur eben unter Aufwendung staatspolitischen Geschicks." Und bei Klute reicht ein Alter über 50, um sich der "Folgewirkungen militärischer Schritte" voll bewusst sein?Es ist nicht richtig, dass Verhältnis derzu Russland pauschal zu verurteilen, lange war der Versuch derberechtigt, schreibt Joachim Käppner in der. Aber der Fehler lag darin, "an diesem, als sein Misslingen immer deutlicher wurde. Mehr und mehr betrachtete Russlands Präsident die ausgestreckte Hand als Zeichen von Schwäche."ist siegreich aus dem Duell mit Marine Le Pen hervorgegangen. Aber selbst wenn er die Wahl wohl gewinnt, erinnert Jürg Altwegg in derdaran, dass "Macrons 'Block der Vernunft'gegenübersteht. Es ist eine Allianz des Antikapitalismus und Antiamerikanismus. Auch sie hat historische Wurzeln. Antikapitalisten warenund. Den Amerikanern haben die Franzosen nie wirklich verziehen, dass sie im Krieg von ihnen befreit wurden. Mit Putin sind sie bedeutend nachsichtiger. Die Nähe zu ihm hat Marine Le Pen nicht geschadet."Imspielte das Themakaum eine Rolle, bemerkt Claus Leggewie in derfest. Auch Macron, der den Kolonialismus deutlicher als seine Vorgänger als Verbrechen einstufte, blieb zuletzt doch verhalten, fährt er fort: "Macron nimmt', Nachfahren der pieds-noirs titulierten Algerienfranzosen, die sich nach ihrem Massenexodus vor allem in Südfrankreich angesiedelt haben und dort auch nach sechzig Jahren einen beachtlichen Wählerblock für Marine Le Pen bilden. Wie ihr Vater verwandelt sie die so empfundene Schmach der Niederlage 1962 in ein dauerhaftes antiarabisches, dann. Macrons vorsichtige Einsicht beschimpfte Marine Le Pen als 'verheerende Signale der Reue, der Spaltung und des Selbsthasses', Eric Zemmour, der aus einer jüdisch-algerischen Familie stammt, überholte sie noch mit der Rechtfertigung der in Algerien systematisch angewandten Folter, und die bürgerliche Kandidatin Valérie Pécresse reklamierte den Schlussstrich. Dieser '' (Stora) überträgt frühere oder heutige, wahre oder eingebildete Benachteiligungen in ein rassistisches Weltbild, das weit in Bürgertum, Arbeiterschaft und Angestelltenmilieu reicht und die Stichwahl entscheiden kann."