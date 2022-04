Findet als einzige Gnade vor den Augen der FR-Kritikerin: Precious Okoyomon und ihre Kudzu-Pflanzungen. Earthseed, MMK für moderne Kunst, Frankfurt, 2020. Photo Axel Schneider. Courtesy the Artist

Gestern wurde offiziell die Biennale in Venedig eröffnet, die unter dem Motto "The Milk of Dreams" dem Surrealismus huldigt - ein Thema, mit dem einige Kritiker fremdeln, ist es doch vom Kriegsgeschehen in der Ukraine denkbar weit entfernt. "Auch dereröffnet an diesem Samstag", schreibt Sophie Jung in der: "Im Arsenale, hinter den türkischen und singapurischen Beitrag geradezu abgeschoben, als würde der Ort des Pavillons die europäische Randlage des Landes versinnbildlichen, steht die wandhohe Pyramide aus Kupfertrichtern von. Wasser tröpfelt von oben auf die ersten Kelche, bis es sich über ihre zweiarmigen Ausgüsse auf die gesamten 78 schon quietschgrün oxidierten Gefäße langsam verteilt wie ein. Eine Metapher für Mensch und Natur, sagt der Künstler, ein 'Brunnen der Erschöpfung', so auch der Titel der Installation. Ko-Kuratorin Maria Lanko hat die Trichter des in Charkiw lebenden Makow in drei Kisten mit dem eigenen Auto bis nach Venedig gebracht. Die Tragik dieses Krieges und die Frage, was angesichts dessen die Kunstschau überhaupt noch soll, dringen direkt hervor in diese Biennale und versinken dann aber wieder imund über 1.200 weiteren Künstler:innen der Hauptausstellung."





Die für den Westen "zentralen Topoi der Gegenwart" können auf der Biennale alle besichtigt werden: die Vereinigung vonoder die Verwischung von-Kritikerin Sandra Danicke missmutig zu Protokoll. "Allerdings verfestigt sich beim Durchqueren der Ausstellung ein ganz anderer Eindruck: Man hat das Gefühl, zahlreiche der hier präsentierten Künstlerinnen und Künstler wollten der, anstatt sich mit ihr auseinanderzusetzen. Da werden Zauberwälder und Parallelwelten beschworen, Traumlandschaften evoziert, Bäume umarmt, dass man sich erstaunt die Augen reibt. Hätte man all dies vor zehn, zwanzig Jahren gezeigt, wäre man über die zahlreichen Entdeckungen, die man hier zweifellos machen kann, vermutlich begeistert gewesen. Jetzt, gefühlte 27 Surrealismus-Ausstellungen später, ist man doch." Ganz anders sieht das Gesine Borcherdt in der: "Alemani ist es gelungen, unter dem Begriff des Surrealismus, der hier nicht nur als Epoche der Kunst, sondern als inneres Stimmungsbild zu verstehen ist, unter diesem Begriff also ein Zeitbild zu schaffen, in dem die Kunst die Stimme erhebt" und "das Rationale gegen die Poesie eintauscht, das Kalkül gegen die Freiheit".In der blickt Peter Richter milde lächelnd auf das weiblich "Unterleibliche" der Biennale: "Ausgerechnet den Surrealismus nun jubelnd als Bewegung fürhingestellt zu bekommen, mag verblüffen, eigentlich sogar ein bisschen beängstigen, ist aber äußerst zeitgenössisch. Denn Leute mitwissen es längst, und wer Esoterischen mit Skepsis oder gar Aversionen gegenübersteht, muss seit einigen Jahren umso mehr zur Kenntnis nehmen: Die Rückkehr magischen Denkens wird unter dem Rubrum '' als emanzipatives Projekt verstanden und mit großem institutionellem Erfolg vorangetrieben." Ins Stocken geraten kann die Begeisterung für Esoterik im Raum der Ukraine, "wo einem' zur Abwechslung nicht als etwas begegnet, das rationalitätskritisch angeklagt wird, sondern für dessen Zugehörigkeit gerade, die lieber nicht einer Herrschaft des Mystizismus anheim fallen wollen." Weitere Artikel zur Biennale im Standard und im Tagesspiegel Besprochen werden außerdem eine Ausstellung mit Grafiken vonim Kunsthaus Dahlem in Berlin ( Tsp ), die Ausstellung "Moved by: 100 Jahre Triadisches Ballett" in der Staatsgalerie Stuttgart ) und die Ausstellung ". Bekenntnisse einer gequälten Seele" im Wiener Museum Leopold ).