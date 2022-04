"I have always served German interests."



Gerhard Schröder, former chancellor, lobbyist and personal friend of Vladimir Putin has become a pariah in his own country. But he's also a symbol of Germany's decades-old Russia policy.



Here's what he told me:https://t.co/oyCKGkm30i - Katrin Bennhold (@kbennhold) April 23, 2022

Sigmar Gabriel behauptet laut New York Times, er habe Repräsentanten von #Gazprom lediglich zw. 2014 und 2016 getroffen (und droht der Autorin darüber hinaus mit rechtlichen Schritten). Offenbar hat Gabriel ein schlechtes Gedächtnis: Mit Gazprom-Chef Miller sprach er auch 2017 🤫 pic.twitter.com/vbCKpzdbwy - abgeordnetenwatch.de (@a_watch) April 23, 2022

==========

Wer wissen will, was derbevorsteht, muss nur einen Blick auf die russische Geschichte werfen, empfiehlt der Historikerin der: Vom Winterkrieg gegen Finnland über den Zweiten Weltkrieg bis hin zu den Kriegen in Afghanistan und Tschetschenien - "jeder Krieg, den Russland im 20. Jahrhundert geführt hat, folgte demselben Axiom:stellt eine unerschöpfliche Ressource dar, dieist." Gleichzeitig wusste die russische Regierung den Frust der Soldaten zu nutzen, um die gegnerischezu tyrannisieren: "In der Ukraine scheint Moskau nach demselben Drehbuch zu agieren. Es basiert darauf, die aggressiv-frustrierten eigenen Truppen zuzu bewegen. Das Ziel besteht darin, Terror als Waffe gegen die Bevölkerung einzusetzen. Wie zu erwarten steht, ist die Weltöffentlichkeit darüber entsetzt. Die russischen Soldaten ihrerseits spüren, dass eine Intensivierung des Kampfes einen hohen Blutzoll bedeutet. Entsprechend niedrig ist die Moral."Der Arzt, der ingenau diese russischen Kriegstaktiken miterlebt hat, kann das auf nur bestätigen . Dazu gehörten auch gezielte, um die Widerstandskraft der Zivilbevölkerung zu brechen: "Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen sind niemals Zufall. Was wir sehen, ist eine, die fast schon einist. 90 Prozent der Angriffe auf medizinische Einrichtungen und medizinisches Personal in Syrien gehen auf die syrische Regierung und russische Truppen zurück. Ich gehe davon aus, dass auch die Angriffe, die wir jetzt in der Ukraine sehen,sind: Man überlegt sich, welche Ziele man angreifen will. Diesen Flughafen, diese Militärbasis, diese zivile Infrastruktur - und eben diese Geburtsklinik. Das alles sollte uns nicht überraschen, wir kennen es schon."In derbei der Vorstellung, was sich in den nächsten Tagen inabspielen wird: "Der Punkt, an dem dies geschieht und wo es zum Entscheidungs- und Endkampf kommt, das Areal des Kombinats, dieser Stadt in der Stadt, ist auf Satelliten- und Drohnenaufnahmen gut erkennbar. Die neue Technik macht uns zu Augenzeugen einer. ... Wir haben die-Tagebücher der Lydia Ginsburg gelesen, die Zeugenaussagen der Überlebenden des-Aufstandes, die Aufzeichnungen des Hans Graf von Lehndorff aus dem eingeschlossenenoder Wassili Grossmans-Epos. Asowstal ist in diesen Tagen die Festung, in der nicht nur Mariupol, nicht nur die Ukraine verteidigt wird, sondern Europa, das die Kraft nicht aufbringt, der Stadt zu Hilfe zu eilen."betrieb als langjähriger Außenminister gegenüber Russland die Politik der "". Das bedeutete, dass Russland Gas lieferte und mit dem Geld fürs Gas in Deutschland einkaufte. Als Nebeneffekt sollte Demokratie in Russland herausspringen. Diese Politik schloss eine intensive Zusammenarbeit dermit Russland ein, berichtet Björn Müller in der. Auch derwar für die deutsche Politik und Wirtschaft kein Hindernis. Deutschlands wichtigster Rüstungskonzernschuf 2011 "das Großprojekt einesfür die russische Armee, zum Drillen von 30.000 Soldaten im Jahr", so Müller. "Russland war auch Verheißung, weil die. Im Jahr des Rheinmetall-Deals wurde in Deutschland die Wehrpflicht ausgesetzt - Teil eines Ad-hoc-Sparpakets von acht Milliarden Euro bei den bereits ausgehöhlten Streitkräften, um die Nachwehen der Finanzkrise zu bewältigen. Damals rechnete man mit einem weiteren Schrumpfkurs des Wehretats. Für Deutschlands Waffenindustrie galt es daher dringend, neue Märkte zu erschließen. Ein Kalkül, das auch für diegalt.", die die Nachschubwege der russischen Armee lahmlegten, mögen zur russischen Niederlage immehr beigetragen haben, als bisher bekannt, berichtet Liz Sly in der. Meist haben die Saboteure die belarussischen Gleise durch Abklemmen von Signalkästen unterbrochen: "Die Saboteure ließen sich von einer früheren Episode in der weißrussischen Geschichte inspirieren, als Weißrussen imEisenbahnlinien und Bahnhöfe in die Luft sprengten, um die deutschen Nachschubwege zu unterbrechen. Der so genannte Eisenbahnkrieg gilt als ein Triumph für Belarus und wird in den Schulen als die erfolgreichste Taktik der Widerstandskämpfer gelehrt, die den sowjetischen Truppen den Weg zur Vertreibung der Deutschen ebnete."In dernimmt der Schriftstellerein paar auseinander , etwa die, Russland sei vom Westen fortlaufend gedemütigt und geschwächt worden: "Die USA und die Nato-Staaten hatten zunächst einmal dafür gesorgt, dass Russland dieder ehemaligen Sowjet-Nachfolgestaaten blieb. Die Ukraine und Kasachstan übergaben ihre Atomwaffen an Moskau, das außerdem noch 9 Milliarden Dollar von den USA für die Verschrottung dieser Waffen bekam. Eine äußerst seltsame Form von 'Betrug durch den Westen' und angeblichem Triumphgeschrei über die Schwäche Russlands."Die PolitologInnenundfordern in dereinen stärkeren Zusammenschluss von Demokratien weltweit gegen Autokratien und eine rückhaltlose: "Eine militärische Niederlage Moskaus wäre das Ende von Putins Herrschaft und seiner imperialen Fantasien. Als Nächstes bedarf es der Wiedereinführung des Koordinationsausschusses für(Cocom), der im Kalten Krieg alle westlichen Technologieexporte in den Ostblock genehmigte. Ziel wäre diesmal neben Russland vor allem China, dem der Zugang zu strategischen Gütern und Dienstleistungen verwehrt werden muss."Olaf Scholz' jüngste Äußerungen sprechen nicht gerade dafür, dass er diespielen will, die Deutschland "als die stärkste europäische Nation bei der weltweiteneinnehmen müsste", meint Richard Herzinger in einem Essay für die Zeitschrift. "Diese Angst und der illusionäre Wunsch, man könne eine zu jeglicher Untat entschlossene kriegerische Machtvon sich fernhalten, produzieren einen abstrakten Friedenswillen, der '' als Übeltäter betrachtet und von seinem konkreten Verursacher abstrahiert." Auchwendet sich in einer in derabgedruckten Rede zur Befreiung des KZ Flossenbürg vor 77 Jahren gegen einen Pazifismus, der angesichts eines Aggressors nicht interveniert.Die Fotos eines abgemagerten, prächtig angezogenenin teuer-kaltem Mobiliar, aufgenommen vonfür die, sind jetzt schon "ikonisch".Katrin Brennhold, Korrespondentin derin Berlin porträtiert und interviewt den Ex-Kanzler, der nichts bedauert. Am meisten Interesse erregte bei Twitter eine Passage über Frank-Walter Steinmeier und: "Steinmeier lehnte es ab, für diesen Artikel interviewt zu werden. Gabriel teilte in einer SMS mit, er habe sich lediglich 'zwischen 2014 und 2016 mit Vertretern Russlands und von Gazprom' getroffen, um 'einenRusslands an die Ukraine abzuwenden'. Er fügte hinzu: 'Sollten Sie meine Besuche und Treffen in Russland in einen anderen Zusammenhang stellen, möchte ich Sie schon jetzt darüber informieren, dass icheinleiten werde.'In derist Nadia Pantel erleichtert, dassdie Wahlen gewonnen hat. Aber sie nimmt es französischen Wählern und Medien doch sehr übel, wie unverhohlen sie mitgeliebäugelt haben.haben die extreme Rechte gewählt: "Le Pen schlenderte so entspannt wie noch nie in Richtung Elysée-Palast. Und während viele Medien sie begleiteten wie eine alte Bekannte, der man interessiert beim Aufstieg zuschaut, entschieden sich die Wähler für ein Verhalten zwischen. Als sei eine rechtsextreme Kandidatin in der Stichwahl mittlerweile, so wie Autos anzünden und Eisenbahnerstreik. ... wenn man mit Le-Pen-Wählern spricht, ist es nicht so, als wüssten sie nicht, worauf ein Le-Pen-Sieg hinauslaufen würde. Le Pen an der Macht heißt: Wir bewahren einen großzügigen Sozialstaat. Und Einwanderer, deren Kinder und Enkel sollen schauen, wo sie bleiben."Dennoch waren es keineswegs nur Weiße, die Le Pen gewählt haben. Welche Bizarrerien diese Wahl mit sich brachte, zeigt ein Absatz aus Ivanne Trippenbachs Wahlbericht in: "Die Vertreterin des RN hat unbestreitbare Erfolge erzielt. Sie setzte auf das, und so gelang es ihr, dieundin einer perfekten Umkehrung des Kräfteverhältnisses gegenüber 2017 zu erobern: Auferhielt sie 69,6 Prozent der Stimmen (gegenüber 24,87 Prozent vor fünf Jahren), 60,9 Prozent auf(gegenüber 22,45 Prozent) und 60,7 Prozent in(gegenüber 35,1 Prozent). Die Frau, die sich selbst als Sprachrohr des 'Frankreichs der Vergessenen' bezeichnet, lag auch in mehreren Departements des Mutterlandes an der Spitze, darunter Oise, Somme, Vogesen, Maas, Pyrénées-Orientales, Gard, Var und Vaucluse, während 2017 nur Pas-de-Calais und Aisne die Nase vorn hatten."