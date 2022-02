Der Irrsinn eines männlichen Konflikts: "Klondike" von Maryna Er Gorbach

und diestehen sich auch auf dergegenüber:in Kasachstan gedrehter Film "Brothers in every inch" erzählt von zwei russischen Zwillingsbrüdern, die unbedingtfliegen wollen: Anders als vorab von vielen gemutmaßt, ist der Film allerdings keine "Top Gun"-Variante aus dem Osten, schreibt Elmar Krekeler in der, der sich beim Fliegen über Steppenäcker eher gelangweilt hat: "Als Rekrutierungshilfe eignet sich 'Brat vo vsyom' noch weniger als die letzte Plakataktion der Bundeswehr. Was in der gegenwärtigen Situation fast schon. Das Tempo ist harmlos, selbst in der Luft ist es das."ukrainischer Film "Klondike" hingegen ist eine Art Western in der Ost-Ukraine, wo die aktuellen geopolitischen Konflikte sich in einer Familie spiegeln. ". Immer wieder kracht es in die Stille hinein, aber nicht immer sind es Granaten", schreibt Simon Rayß im. Dabei zeigt die Filmemacherin "den Irrsinn des von Männern ausgetragenen Konflikts aus. ... Auch wenn ihr Film am Ende ins Symbolhafte kippt und in einer Szene kulminiert, die wie ein Drehbuchkniff anmutet, wirkt die nüchterne Schilderung des Donbass zuvor wie ein. Krieg ist, wenn die falsche Kleidung, die falsche Musik oder Sprache über Leben und Tod entscheiden können."Sehr berührt bespricht Elmar Krekeler in der"Zum Tod meiner Mutter", in dem die Filmemacherin ihre eigene Erfahrung als Sterbebegleiterin ihrer Mutter fiktional verarbeitet: "Immer wieder kippt etwas in diesem Film. Gespräche verstummen, ändern abrupt ihre Richtung, aus Gelächter wird tiefe Trauer. Bis in die Mikrostruktur der Szenen, der Dialoge, geht dieses Umkippen. Weil alle das noch lernen müssen: Wie man redet, was man redet, denkt, wie man sich verhält, während einer geht. "Zum Tod meiner Mutter" ist auch eine Ansammlung von."Mit dem Wettbewerbsfilm "Un año, una noche" des katalanischen Regisseursist der islamistische Anschlag aufs Pariser2015 im Kino angekommen. Es geht um Arbeit amzweier Überlebender, doch der Film finde für "diesenkeine visuelle Entsprechung", findet Andreas Kilb in der. "Zwar kehrt er viele Male in unscharf nachinszenierten Einstellungen an den Ort des Gemetzels zurück, aber dessen Bilder verbinden sich nicht mit dem Alltag. ... Die Kamera bleibt immer an der Oberfläche des Geschehens" und so bleibe der Film "in einerstecken, die gerade diesem Thema am wenigsten gerecht wird." Anders sieht es Nadine Lange im: "Lacuesta will verdeutlichen, was es bedeutet, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leben. Und das gelingt ihm fulminant. Wobei er das Glück hat, mitundzwei der derzeit herausragendsten jungen Darsteller*innen Frankreichs in den Hauptrollen zu haben. Die Intensität, mit der sie die inneren Dramen ihrer Figuren zum Ausdruck bringen, ist."Mehr vom Festival: In der spricht die Filmemacherinüber ihren Film "Brainwashed: Sex-Camera-Power" und über den. Imüber ihre Serie "Lust". Besprochen werden"Un été comme ça" ( taz ),"Coma" ( Standard ),' "A E I O U" ( ZeitOnline , mehr dazu hier ),"Unrueh" über die Geschichte der Schweizer Linken ( taz ),Spielfilmdebüt "Alle reden übers Wetter" ( taz Tsp ),"Ta farda" ( taz ) und"Marija" ( Tsp ).Weitere Festivalkritiken auf. Außerdem liefert das-Team Kurzkritiken. Ekkehard Knörer schreibt fürKurztexte vom Festival. Bei gibt es wie jedes Jahr außerdem einenAbseits der Berlinale: Nachrufe auf den mit vor allem mit "Ghostbusters" bekannt gewordenen Regisseurschreiben Dirk Peitz ( ZeitOnline ), Maria Wiesner ( FAZ ) und David Steinitz ( SZ ). Diehat eine lesbische Figur aus der Sitcom "" geschnitten, meldet unter anderem die. Besprochen werden die aufgezeigte Serie "Landscapers" ( taz ) und die Neuflage der Serie "Der Prinz von Bel Air" ( ZeitOnline ).