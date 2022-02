drohenGefängnis. Die Prozess-Farce findet zur Zeit in der Strafkolonie Nawalnys statt, berichtet Friedrich Schmidt in der. Einer seiner "drei Anwälte wurde am Dienstag nicht in den Strafkoloniefestsaal vorgelassen, mit der Begründung, dass er eine in einem solchen ''-Beschuldigte vertrete. Die beiden anderen Verteidiger musstenmit den darauf gespeicherten Verfahrensmaterialien abgeben und ihre Smartphones. So auch, die in den Festsaal gelassen wurden, sodass Berichte über das Geschehen nur von anderen Journalisten kamen, anhand einer holprigen Übertragung in einen Nachbarraum."Gerne wird der Ukraine gesagt, sie solle einenakzeptieren und die "Separatistenführer" anerkennen. Das Problem ist nur, dass die inzwischen längstsind und die Ukraine nicht als "wirkliches Land" anerkennen, schreibt David M. Herszenhorn in: "Viele von ihnen sind jetzt Bürger der Russischen Föderation und geben häufig öffentliche Erklärungen ab, die darauf hindeuten, dass sie kein Interesse daran haben,zu leben oder die Autorität und territoriale Integrität derwiederherzustellen. Anfang Dezember reisten die beiden führenden Separatistenführer - Denis Puschilin aus Donezk und Leonid Pasechnik aus Luhansk - zum Jahreskongress von Putins Partei Einiges Russland nach Moskau und traten offiziell als Mitglieder bei. Der ehemalige russische Premierminister Dmitri Medwedew überreichte ihnen persönlich ihre Mitgliedsausweise."Dass Putin Krieg anfängt, hält der estländische Sicherheitsexperteim Gespräch mit Tigran Petrosyan für unwahrscheinlich. Aber er kritisiert die europäische und ganz besonders deutsche Abhängigkeit von, durch die wir Putins Politik finanzieren: "Selbst in seinen schlimmsten Träumen kann sich niemand im Westen einen Krieg gegen die Atommacht Russland vorstellen. Und das will auch keiner. Russland sagt, ein Beitritt der Ukraine zur Nato bereite ihm Sorge. Doch das ist. In Wahrheit hat Russland. Russland möchte sich wie im Kalten Krieg mit nichtdemokratischen Ländern oder Ländern umgeben, die es unter Kontrolle hat." In einem zweiten Artikel klopft Inna Hartwich das gestrige Gespräch zwischenund Putin auf Zeichen der Hoffnung ab. In der, ehemaliger Premierminister von Belgien, Vorschläge, wiekünftig ihre geopolitische Rolle ausbauen und nutzen könnte.Denin Frankreich ist es nie so recht gelungen, den Thesen des rechten Präsidentschaftskandidaten- etwa, dass Pétain mit seiner Nazi-Kollaboration die französischen Juden gerettet habe - etwas entgegenzusetzen. Jetzt habendas übernommen mit dem Heft "Zemmour contre l'histoire" , Zemmour gegen die Geschichte, berichtet Nadia Pantel in der. Sie beginnen im 5. Jahrhundert: "Nein, derwurde nicht von der Geschichtswissenschaft 'in die Mülltonne' geworfen. Und nein, diedes 11. Jahrhunderts waren kein 'französischer Triumph'. Und nein, das Massaker der1572 war keine notwendige, katholische Selbstverteidigung gegen 'fundamentalistische Hugenotten'. Zemmours Geschichtsbild setzt sich aus blinder Überhöhung Frankreichs, Antisemitismus, Hass auf Muslime und einer guten Prise Royalismus zusammen. Folglich sei die Französische Revolution eine 'nationale Katastrophe'. Ob der jüdische Offizier Alfred Dreyfus wirklich unschuldig war, könne man nicht wissen. Und wenn die französische Armee in Algerien Menschen gefoltert habe, dann hätten diese das wohl verdient." Ob die Gegenrede was bringt? Immerhin zählte es diese Woche in der Fnac "zu den" in Frankreich, notiert Pantel. Zum Erfolg beigetragen haben dürfte auch die Bündigkeit des Büchleins: Die Historiker beschränkten sich auf 64 Seiten.