Die Frage ist nicht, was Russland, sondern waswill, falls es noch ein Ensemble von Staaten gibt, das diesen Namen verdient, schreibt im. Und da gebe es nur zwei Modelle:und, also ein Europa gleicher und möglichst demokratischer Staaten, oder ein Europa, das in strikte Einflusssphären aufgeteilt ist. "Manchmal verkleidet sich Jalta auch als Helsinki. Wenn Sie sich angesichts eines Aggressors, der einen europäischen Staat mit Gewalt zu destabilisieren und zu zerschlagen droht, weigern, der Ukraine, und sich nur auf OSZE-Beobachter und diplomatische Gespräche verlassen, betreiben Sie faktisch Jalta, während Sie so tun, als wären Sie für Helsinki. Sie machen, indem Sie den Frieden nicht verteidigen. Die deutschen Sozialdemokraten - einst die Erfinder der genialen westdeutschen Version der Entspannungspolitik, die als Ostpolitik bekannt ist - sind derzeit das globale Paradebeispiel für das verworrene Denken, die Selbsttäuschung und die, die dies mit sich bringt."leben im Ausland, schreibt Zoïa Svetova in. Russland ist damit nach Indien und Mexiko das Land mit der. Im letzten Jahr sind mindestenshinzugekommen, ein wahrer Exodus der freien Öffentlichkeit. Wie das geht, zeigt das Beispiel des Umfelds von: "Mehrere Oppositionsmitglieder, darunter Nawalnys Pressesprecherin Kira Jarmytsch, seine Rechtsberaterin Ludmila Sobol, ein Mitglied von Pussy Riot, Maria Alechina, und Alexejs eigener Bruder Oleg Nawalny, wurden angeklagt, Menschen der Gefahr derausgesetzt zu haben, indem sie Demonstranten dazu aufforderten, auf die Straße zu gehen. Die Angeklagten wurden unter Hausarrest gestellt und später unter Auflagen freigelassen, wobei ihre Bewegungsfreiheit eingeschränkt wurde. Fast alle Angeklagten (insgesamt acht), ohne Berufung einzulegen."Während sein Pate Wladimir Putin an der Grenze zur Ukraine hunderttausend Soldaten massiert, warntvor "Säbelrassen" aus der Ukraine. Die SPD scheint hilflos an seinen Lippen zu hängen, konstatiert Stefan Reinecke in der: ", der neue starke Mann der Partei, ist gut mit ihm befreundet. Kein Wunder, dass Schröder in der Öffentlichkeit als einewahrgenommen wird.. Die SPD muss auf Distanz gehen. Nicht nur einzelne wie der Außenpolitiker Michael Roth, sondern die Führung, nicht verschwurbelt, sondern eindeutig."Die Ukrainer sind nicht in Panik, aber sie bereiten sich auf den Krieg vor, sagt der Autor im Gespräch mit Alexandra Kedves vom Zürcher: "Ich bin sechzig Jahre alt, aber ich lerne gerade privat, zusammen mit einer Gruppe von Freunden,, damit ich Verwundeten helfen kann. Ich bleibe in Kiew, komme, was wolle. Eine Kapitulation der Ukraine kommt für mich nicht infrage. Und wenn Russland diesen Krieg beginnt, wird es."Wladimir Putin muss nicht mal Krieg führen, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen und all die populistischen Strongmen von, die stets auch Putin-Fans sind, noch mehr zu inspirieren, fürchtet Gideon Rachman in der(Link über diesen Tweet ): "Eine große Gefahr der aktuellen Ukraine-Krise besteht darin, dass Putins Führungsstil, wenn er als Sieger hervorgeht, noch mehrin der ganzen Welt finden wird. Landraub, militärische Drohungen, Lügen und Attentate werden wieaussehen."Außerdem: In der empfiehlt Patrick Guyton die Ausstellung "Donbas - Krieg in Europa" des Fotografenim Bayerischen Armeemuseum.lehnt nach Verhandlungen mit EU-Institutionen alle Kompromisse im Asylrecht ab, berichtet-Korrespondent Thomas Gutschker aus Brüssel. Der EU-Kommission bleibe "nun wohl keine andere Wahl mehr, als in dieser zentralen Frage eingegen Warschau einzuleiten. Denn die polnische Praxis, die meisten Migranten pauschal abzuweisen, die an der Grenze zu Belarus aufgegriffen werden, verstößt eindeutig gegen den."