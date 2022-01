Der Sinologekommt in der FAZ auf diezurück, die der chinesische Parteichefvon seinen treuesten Kadern hat ausformulieren lassen (unser Resümee ). Dies Dokument ist von weitreichender Bedeutung - es ist erst die dritte Geschichtsesolution in der Geschichte der KP Chinas: "Mit ihrer Verabschiedung etabliert die Parteiführung eine autoritative Bewertung von Vergangenheit und Gegenwart sowie einen neuen Rahmen des. Das Dokument hatund wird damit auch für journalistische und wissenschaftliche Textproduktion der verbindliche Referenzpunkt. Zentrale Inhalte werden mit umfangreichem exegetischem Material zunächst von den 95 Millionen Parteimitgliedern einstudiert und dann weiter in die Gesellschaft getragen. Kritik an der offiziellen Deutung ist nunmehr justiziabel, und innerparteiliche Versuche einerkämen einem Putschversuch gleich."Viel retweetet wurde in Amerika ein Artikel der ägyptisch-amerikanischen Publizistinauf der Websiteüber jene "Schwestern" der "Christian Brotherhood" und anderer evangelikaler Bewegungen, die maßgeblich daran mitarbeiten, das amerikanischeabzuschaffen. "Um es klar zu sagen: Die Brotherhood ist zwar absolut patriarchalisch, aber diesergegen das staatlich geschützte Recht auf Abtreibung geht auf das' - weißer, christlicher Frauen, die ich als Fußsoldatinnen des Patriarchats bezeichne - ein Kampfteam aus weißen, christlichen Terroristinnen, Juristinnen, Staatsanwältinnen, Gouverneurinnen und Richterinnen. 'Wir glauben, dass dies eine hauptsächlich männliche Bewegung ist", sagt, Autorin von ' Women Against Abortion : Inside the Largest Moral Reform Movement of the Twentieth Century' in der feministischen Zeitschrift. 'Tatsächlich sind die Frauen in den verschiedenen Bereichen der Bewegung weitaus zahlreicher als die Männer.'" Eltahawy schildert die "Christian Brotherhood" in Amerika als einflussreicher als die Muslimbrüder einst in ihrem Herkunftsland Ägypten.