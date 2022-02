Thiemo Strutzenberger und Moritz von Treuenfels in Matthew Lopez' "Vermächtnis". Foto: Sandra Then / residenztheater

In großen Bögen erzählt' weithin gefeiertes Stück "Das Vermächtnis" in Anlehnung an E.M. Fosters "Howard's End" von schwulem Leben in New York, von Trauer und Tod, Freiheit und Kunst, Liebe und Wahrheit. Philipp Stölzls auf zwei Abende verteilte, sechsstündige Inszenierung am Münchner Residenztheater hat Yvonne Poppek in der überwältigt : "Es ist ein so satter Abend, präzise, ausbalanciert,, auch mit dem Mut,. Und es ist ein Abend der Schauspieler, die das Publikum mit Leichtigkeit durch die zwei Teile tragen oder eher: mitreißen." In der findet Maximilian Sippenauer das auf zwei Abende verteilte Stück, am Anfang sehr witzig und kurzweilig, aber dann wird es ihm emotional zu hochtourig, zu sehr Netflix: "Das Stück verkitscht zusehends zwischen den Erzählklischees, Paul-Auster-haften New-York-Platitüden und Hollywood-Romcoms. Natürlich kommt es zum öffentlichen(Der besoffene Toby mahnt seinen Ex, er heirate den Falschen), natürlich widerfährt Toby eine künstlerische Katharsis im Karrierehöhepunkt der Broadway-Premiere ('Kein einziger Satz, den ich geschrieben habe, ist wahr', Schluchz!), natürlich holt alle die tiefe seelischeein. Man wünscht sich eine Brechung dieser Tropen, wenn auch nur eine ironische, aber je länger das Stück dauert, umso mehr merkt man: Lopez meint das alles ernst."Besprochen werdenvon heiligem Zorn befeuerte Oper "Antikrist" in Berlin (die Niklaus Hablützel in der taz alsstoisch über sich ergehen lässt, FR -Kritikerin Judith von Sternburg weiß zu schätzen, dass Ersan Mondtag dem Stück eine echte Chance gibt, SZ ), Barrie Koskys Inszenierung vonErotikoper "Das schlaue Füchslein" an der Bayerischen Staatsoper ( SZ ), Moritz Eggerts und Andrea Heusers Kinderoper "Iwein Löwenritter" in Bonn ( taz ), Necati Öziris Wagner-Persiflage am Zürcher Schauspiel (), Kornél Mundruczó Familienhorrorstück "MiniMe" an der Volksbühne ( Tsp Nachtkritik ),' Cruising-Stück "Coma" wird im Wiener Schauspielhaus ( Standard ).