Israel's apartheid over Palestinians is a crime against humanity. There is no place for it in a world that upholds equality and the right to live with dignity. To uphold human rights everywhere, we must end apartheid rule over millions of Palestinians.#EndIsraeliApartheid ✊ pic.twitter.com/686eFMYuLb - Amnesty International (@amnesty) February 1, 2022

Die britische Sektion vonhat einen Bericht veröffentlicht , derbeschuldigt, ein "grausames System der Herrschaft und ein" zu betreiben. Es handele sich um ein. Die Organisation habe festgestellt, so steht es in dem Papier, "dass fast die gesamte zivile Verwaltung Israels und seine Militärbehörden, sowie seine Regierungs- und Quasi-Regierungs-Institutionen beteiligt sind an der Durchsetzung eines Systems der Apartheid gegen Palästinenserund gegen palästinensische Flüchtlinge und ihre Nachkommen außerhalb des Gebietes."auf der ganzen Welt haben scharf gegen das Papier protestiert, berichteten Daniel-Dylan Böhmer und Frederik Schindler schon vorgestern in der. "So werde dervieler Maßnahmen ausgeblendet, etwa die Tatsache, dass der Zugang nach Israel aus den Palästinensergebieten beschränkt wurde, um immer wiederkehrenden Terrorwellen Einhalt zu gebieten. Bei der angeblichen Niederschlagung von palästinensischen Demonstrationen erwähne der Bericht nicht, dass immer wieder Protestierer israelische Sicherheitskräfte gewaltsam angegriffen hätten." Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland stuft den Bericht als antisemitisch ein, meldet diehat in einer Reaktion erklärt , "zu diesem Berichtplanen und durchführen" wollen, denn "im nationalen aktuellen wie historischen Kontext ist eine objektive,zu der vom Bericht vorgenommenen Einordnung nur schwer möglich". Auf eine inhaltliche Stellungnahme verzichtet Amnesty Deutschland.Der Begriff der Apartheid setzt sich im Blick auf Israel durch, beobachtet Jannis Hagmann in der: "Die Kontroverse findet vor dem Hintergrund einer Situation in Israel und Palästina statt, in demdie Kontrolle hat." Es gebe immer mehr eine, ohne Hoffnung auf einen Staat für die Palästinenser: "Aus dieser immer mehr auf Dauer angelegten Souveränität über das gesamte Territorium ergibt sich die Forderung vieler Palästinenser*innenfür alle - was ihnen wiederum als Antisemitismus ausgelegt wird, da die Forderung das Selbstverständnis Israelsinfrage stellt." Judith Poppe liest den Amnesty-Bericht für dieLea Frehse stimmt dem Bericht beibegeistert zu: "Apartheid, das ist nach internationalem Recht ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es, zu handeln." Der Amnesty-Bericht gehe "über die übliche Kritik an Israels Besatzungspolitik, er kommt einer Aufforderung gleich, Israel neu zu sehen: nicht als demokratischen Staat, der auch ein problematisches Militärregime unterhält, sondern als eine. Amnesty fordert den Stopp von Waffenlieferungen an Israel und Prozesse gegen die in Israel Verantwortlichen. Das ist ein."Amnesty disqualifiziert sich mit diesem Bericht selbst, meint Mareike Enghusen im: "Bedauerlicherweise hat Amnesty die Schwarz-Weiß-Zeichnung mancherübernommen. Ein scheinbar übermächtiges Israel ist in dieser Welt an jedem Übel Schuld, das den Palästinensern widerfährt, die selbstzu tragen scheinen. Die Komplexität, die Nuancen, die moralischen Dilemmata, die diesen Konflikt prägen, kommen darin nicht vor. So sieht kein neutraler Bericht einer seriösen Organisation aus, sondern politischer Aktivismus."Besonders brisant an dem neuen Bericht von Amnesty International ist, dass er Israel Apartheid nicht nur in der Westbank und in Gaza vorwirft, sondern auch im", schreiben Nicholas Potter und Stefan Lauer in, dem Blog der Amadeu Antonio Stiftung und erklären, warum Israelbezeichnet werden kann: "Unter der Apartheid in Südafrika hatten Schwarze weder das passive, noch das aktiveaußerhalb von Reservaten und 'Homelands'. Auch kleine Reformen in den 1980er Jahren führten zu keiner Veränderung. Bis zur endgültigen Abschaffung der Apartheid 1994 war die große Mehrheit der Schwarzen Bevölkerung- wenn er im damaligen Südafrika diesen Namen überhaupt verdient hat - ausgeschlossen. Israelische Gesetze hingegen enthalten keine rassischen Unterscheidungen wie damals in Südafrika."Kurz vor Eröffnung derin Peking, schreiben der Moskau-Korrespondent der, Friedrich Schmidt und seine Pekinger Kollegin Friederike Böge über: "Für den Beginn seiner Olympischen Sommerspielehatte China sich ein besonderes Datum ausgewählt: den. Die Acht ist in China eine Glückszahl. Weniger glücklich war Peking darüber, dass ausgerechnet an jenem Tag russische Truppenund damit die internationale Aufmerksamkeit von der Eröffnungsfeier ablenkten. Die chinesische Führung fürchtet nun angesichts des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine eine" Putin scheint Xi mit einemam Freitag beruhigen zu wollen - er ist der erste Gast, der seit Beginn der Coronakrise in Wuhan zu Xi vorgelassen wird.