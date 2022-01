fordert zusammen mit einer Gruppe jüdischer Intellektueller, dass die Bundesländer die Bekämpfung desan der Seite mit der des Antisemitsmus explizit in den Landesverfassungen verankern. Im Gespräch mit Ruth Lang Fuentes sagt er dazu : "Wir hoffen, dass dadurch Polizei und Staatsschutzbehörden sich bei ihrer Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus auch intensiv mit Antiziganismusströmungen auseinandersetzen. Wie zum Beispiel im Fall von Hanau. Darüber hinaus wollen wir, dassdie Möglichkeiten für Sinti:ze und Rom:nja bestehen, Projekte, die kulturelles Selbstverständnis in Deutschland fördern, subventioniert zu bekommen. Es sollsein: dass, sowohl was Jahrestage angeht als auch die historische Bildung in Schulen wie auch in der außerschulischen Bildung, sehr viel stärker auf dieses Thema aufmerksam gemacht wird.""Die Energiewende wird dasgrundlegend verändern. Das muss nicht unbedingt schlecht sein", ist sich Petra Ahne (ehemals Wissenschaftsredakteurin der) in dersicher. Sie hält es mit, Professorin für Landschaftsplanung: "Catrin Schmidt befragt regelmäßig Studenten und hat festgestellt, dass in einer Generation, die mit Windrädern und der Angst vor dem Klimawandel aufgewachsen ist, deren Akzeptanz größer ist - wenn sie auch nicht als schön empfunden werden. Ästhetisches Empfinden hatzu tun." Und was wäre die Elblandschaft ohne Brokdorf?Im Interview miterklärt der Grünenpolitiker, erster Queerbeauftragter in der Geschichte der Bundesrepublik, was er als seine wichtigsten Aufgabenbereiche ansieht: Dazu gehört das, das vorsieht, dass ab 14 Jahre eine Erklärung beim Standesamt reicht, um sein Geschlecht ändern zu lassen, sowie die Erfassung und Veröffentlichung vonin ganz Deutschland: Hier "werden jeden Tag Menschen beleidigt oder angegriffen, weil sie homosexuell oder transgeschlechtlich sind. Diese Straftaten müssen daher auch als solche erfasst werden. Außerdem müssen Polizist*innen geschult und sensibilisiert werden. In meinem Wahlkreis in Köln haben wir zum Beispiel die Schaafenstraße, eine queere Kneipen- und Clubmeile. Wenn die Polizei dort zum Beispiel wegen Diebstahls gerufen wird, trifft sie auf viele nicht geoutete Menschen, für die Clubs und Bars wichtige Schutzräume darstellen. Da müssen Polizist*innen dannvorgehen, denn Schutzräume sollten frei von staatlicher Repression sein."