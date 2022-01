"Power of the Dog" ( unsere Kritik ) und"West Side Story" ( unsere Kritik ) sind mit je drei Auszeichnungen die großen Gewinner der, mit Campions Western als Abräumern in den Hauptkategorien "bester Film" und "beste Regie" ( hier alle Auszeichnungen). Die große Verliererien des Abends ist allerdings die Verleihung selbst: Kein roter Teppich, keine Gala, keine Stars, keine Fernsehübertragung - nur auffand der Abend statt, und auch das mitunter erratisch, wie dieser Agenturmeldung zu entnehmen ist.Auch-Korrespondent Jürgen Schmieder fragt sich da, warum er für diese trostlose Veranstaltung überhaupt das Haus verlassen hat. Und warum werden die Preise überhaupt noch verliehen? "Es geht, natürlich, um. Um sehr viel Geld.zahlt pro Jahr 62,5 Millionen Dollar, die Golden Globes von 2018 bis 2025 übertragen zu dürfen" und zwar (über Umwege) an die Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die immer schon als relativ zwielichtig galt und sich in letzter Zeit besonders durch Skandale hervorgetan hat. Der Verdacht drängt sich auf, "dass die HFPA die Golden Globes abhielt, weil sonstversiegte.mag die Ausstrahlung verweigern, aber so lange die HFPA gewisse Parameter erfüllt, muss der Sender zumindest irgendwas zahlen. NBC verzichtet ja und nicht die HFPA."Außerdem: Jenni Zylka ( taz ) und Adrian Daub ( ZeitOnline ) schreiben zum Tod von(weitere Nachrufe hier ). In der gratuliert Fritz Göttler dem Regisseurzum 80. Geburtstag. Und das hatten wir übersehen, ist aber zeitlos schön: Bereits am 7. Januar gratulierte Robert Wagner aufHongkong-Legendezum 70. Geburtstag, der im Laufe seiner Karriere immer wieder unter Beweis stellte, dass man auch ohne die Physis eines Jackie Chan oder Jet Li einsein kann (bei der musikalischen Untermalung empfehlen wir großzügiges Weghören):Besprochen werdenundEinsamkeitsstudie "Beatrix" ( Standard ),Agentinnenthriller "The 355" ( taz ),Adaption von Roman "Frau im Dunkeln" ( Freitag ),"King's Man - The Beginning" ( FAZ ), ARD-Serie "Eldorado KaDeWe" über die Zwanziger, bei der " laut Freitag-Kritikerin Jenni Zylka nur behauptet ist, und die Netflixserie "Kitz" ( FAZ ).