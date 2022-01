Sabine am Orde berichtet aus Koblenz über das Verfahren gegen denAnwar R., der das Gefängnis Al Khatib in Damaskus leitete, wo Tausende von Männern gefoltert wurden. Viele starben daran. Das Verfahren wird nach dem "" geführt, das es erlaubt, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verurteilen, wo immer sie geschahen. Manche Zeugen sagtenaus, etwa der Zeuge "Z 30/07/90": "Er hat für die Bestattungsbehörde in Damaskus gearbeitet, bis er 2011 vom Geheimdienst verpflichtet wird,zu Massengräbern außerhalb der Stadt zu fahren. 'Sobald die Laster ihre Türen öffneten, verbreitete sich der Gestank', sagt er. Blut und Maden seien von den Ladeflächen getropft, die Gesichter der Leichen mitunter nicht mehr erkennbar gewesen. Die Massengräber, sagt Z 30/07/9, seien teilweise über hundert Meter lang und sechs Meter tief gewesen. Er musste die Anzahl der Leichen registrieren, dazu die Namen und Nummern der Geheimdienstabteilungen, aus der sie kamen. Etwa vier mal pro Woche ist er gefahren, mit bis zu, jahrelang."In derfordert, Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights, die Auflösung des amerikanischen Gefängnisses von- allein schon, um "zynischen Kritikern wie Putin" Einhalt zu gebieten. Immerhin konnten peu a peumit anwaltlichem Beistand befreit werden. "Diese Auseinandersetzung dauert auf vielen Ebenen noch an, wie die jüngsten Berichte von den noch lange nicht abgeschlossenen Verfahren gegen Terrorverdächtige vor den Militärkommissionen zeigen. Erstmals durfte im November 2020 derpersönlich von erlittenen Misshandlungen, inklusive Vergewaltigungen und Zwangsernährung berichten. Warum dies zuvor strengstens untersagt war, belegt die eindringliche Reaktion der Jury, die dieund als einen Affront gegen die amerikanischen Werte bezeichnete."Othmara Glas und Friedrich Schmidt versuchen in derzu klären, wen der kasachische Präsidenteigentlich mit den "Terroristen" meinte, die, angeblich vom Ausland gesteuert, den Frieden in Almaty störten. Sie stoßen auf die Spur der "". So werden in Kasachstan arbeitslose junge Männer genannt, die kaum russisch sprechen und gern mal randalieren: "Dabei gibt es zum einen die Version, dass die Schlägerengagiert worden seien, um die Demonstranten zu diskreditieren. Zum anderen glauben manche, dass sie Teil eines aus der Elite heraus geplantengewesen seien. Solche Gerüchte schüren auch staatliche Medien in Kasachstan selbst, wenn sie frühere Präsidentenberater erklären lassen, sie hätten Hinweise auf einen 'Staatsstreich'." Putin, so Glas und Schmidt, hab dagegen eher eine "" gefürchtet., Präsident der Open Society Foundations von George Soros und ehemaliger stellvertretender UN-Generalsekretär, wirft den reichen Ländern in dervor, sich gegenüber den armen Ländern in der Frage deregoistisch verhalten zu haben: "Vor allem Deutschland und Großbritannien haben die Interessen ihrer eigenen Pharmaunternehmen über das globale Gemeinwohl gestellt, obwohl diese Konzerne bereitseingefahren und öffentliche Fördermittel erhalten haben. Tatsächlich schnellte an dem Tag, an dem die WHO die Omikron-Variante bestätigte, die Moderna-Aktie um mehr als 20 Prozent in die Höhe, Pfizer stieg um 6 Prozent und Biontech legte mehr als 14 Prozent zu. Dieser Wirtschaftszweig kann es sich leisten, den Ärmsten der Welt sein Wissen zur Verfügung zu stellen." Brown erwähnt nicht, dass etwa der Impfstoff von AstraZenecain Indien hergestellt wird, mehr hier Die EU-Staaten verteidigen zwar offiziell die, aber dran halten tun sie sich lieber nicht. Vielleicht wäre es an der Zeit, sie aufzugeben? "Denn das falsche Versprechen der Konvention bringt heute mehr Menschen in Lebensgefahr, als es echt Verfolgte schützt", fürchtet in derToni Stadler, der viele Jahre in Flüchtlingslagern und Internationalen Hilfsorganisationen arbeitete. Selbst Linke wie der ehemalige Labour-Außenminister Jack Straw sehen das so. Der Haken an der geltenden Konvention ist nämlich, dass sie dieder Flüchtlinge nicht in die Pflicht nimmt. Stadler schlägt daher vor, die- und. Für erstere soll gelten: "Weil die Einhaltung der Menschenrechte, gutes Regieren und ein Mindestmaß an sozialem Ausgleich die irreguläre Migration reduzieren, verpflichten sich Vertragsstaaten, die verbindlichen Normen der Uno einzuhalten und bei Verstößen einein Den Haag zuzulassen. Zudem verpflichten sie sich, denzu bekämpfen und beim Rücktransport ihrer abgewiesenen Asylbewerber zu kooperieren." Die Aufnahmeländer wiederum sollen "Zugang zu einem Asylverfahrengeben" und den "Flüchtlingsunterhalt in den Regionen" finanzieren.