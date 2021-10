überbietet sich immer wieder selbst an Hintertriebenheit. Wer die schmutzige, aber auch rechtnoch nicht ganz durchschaut hat, die womöglich zum Sturz von Kanzler Sebastian Kurz führt, kann sich mit dieser hilfreichen Rekonstruktion von Gerald John und Fabian Schmid imeinen Einblick verschaffen : "Für einen Augenblick hat es den Anschein, als sei das Mastermind über die eigene Kühnheit erschrocken. 'bin ich echt noch nie gegangen', schreibt Thomas Schmid im Jänner 2017 an einen Kollegen. Ausgelöst hat den wohligen Schauer eine in der Zeitung Österreich erschienene Umfrage. Für die eigene Partei, die ÖVP, fällt diese katastrophal aus - in den Augen Schmids aber ist das Ergebnis nur allzu gut."Die Europäische Kommission muss gegenüberstandhaften bleiben, fordert Nikolas Busse sehr kategorisch in dernach der Entscheidung des Warschauer Verfassungsgerichts, polnisches Recht über europäisches zu stellen: "Ausschließen kann man Polen nach derzeitiger Rechtslage nicht, es wäre auch nicht klug. Das Land muss selbst entscheiden, ob sein Platz wirklich noch im Herzen Europas ist, wie der Ministerpräsident sagt. Einwürde die EU schwächen und ein strategisches Loch in Ostmitteleuropa reißen. Aber das würde die EU überleben, dennicht."Ja, es ist wirklich so schlimm wie im Fernsehen, versichert Marion Löhndorf in derangesichts der. Es könnte aber gut sein, dass die Regierung damit durchkommt, sie einfach stur zu leugnen: "Natürlich findet es niemand gut, stundenlang auf der Suche nach einer noch nicht trockengelegten Tankstelle in der Gegend herumzukreuzen. Aber der große Aufstand in Anbetracht der prekären Situation bleibt aus. Man stelle sich Frankreich vor, wenn es nicht mehr tanken könnte; das Land würde auf die Barrikaden gehen. Auch Deutschland und die Schweiz würden vermutlich weniger gelassen reagieren. In Großbritannien aber gilt es in allen Lebensbereichen als Tugend,zu sein."