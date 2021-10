Bild: Francisco de Goya . Hexensabbat (El Aquelarre),1797/98. Museo Lázaro Galdiano, Madrid

"Inscheint von Anfang an ein Krieg gewütet zu haben. Seine Vorstellungskraft war", zitiert Stefan Trinks in derden irischen Schriftsteller, der einen Text zum Katalog der großen Goya-Schau in der Baseler Fondation Beyeler beigesteuert hat. Besser kann man den "des Pinsels" nicht beschreiben, meint Trinks: "Bereits im ersten Großauftrag von 1791, er soll 'lustige' Tapisserie-Vorlagen für den königlichen Landsitz liefern, stecken Abgründe, obwohl er die hochformatigen Paneele im heiteren Rokokostil fertigt.schleudern mittels Sprungtuch eine Strohpuppe in die Luft, wobei diese auf den ersten Blick wie ein Mensch wirkt. Durch die unsanfte Behandlung knickt der bezopfte Kopf der Puppe auf die Seite ab, als würde er soeben. Der Beleg für die These von der durchgängig dunklen, Tóibín zufolge geradezu voyeuristisch Leid und Gewalt suchenden Vorstellungswelt Goyas ist in einem der letzten Säle zu sehen: Dort schleudern Hexen ebenfalls mit einem gespannten Tuch einen nun realen Menschen in die Luft, dessen Kopf und Gliedmaßen durch die."Für die porträtiert Beate Scheder die norwegisch-kongolesische Künstlerin, die mit dem Preis der Nationalgalerie 2021 ausgezeichnet wurde. Mujinga baut überlebensgroßeund Stoff, die jene Dinge verkörpern sollen, "die wir glaubten, hinter uns gelassen zu haben, die aber doch wieder auftauchten. Dieund deren Systeme der Gewalt etwa, oder das, was Menschen nichtmenschlichen Wesen auf diesem Planeten angetan hätten", erfährt Scheder, die sich die Ausstellung der Nominierten in der Nationalgalerie angesehen hat: "Eine Skulptur hat etwas von einem, andere ähneln breitschultrigen Sensenmännern oder unsympathischen Figuren aus der Fantasyliteratur, Dämonen, in denen man auch die eigenen verkörpert sehen kann."Außerdem: Im schaut Amira Ben Saoud in Wien im ehemaligen Verkehrsbüro vorbei, in dem der Großgastronom Martin Ho gemeinsam mit dem Berliner Galeristenmit der Ausstellung "One Decade of Female Sculptors" nun das "Kleine Haus der Kunst" eröffnet: "Als Ausstellungshaus funktioniert das Kleine Haus der Kunst nicht, weil es keinerlei Vermittlungsarbeit (keine Wandtexte, keine Führungen etc.) leistet - wer unbeleckt in One Decade of Female Sculptors stolpert, geht vielleicht mit ein paar Instagram-Fotos, aberwieder heraus." "Träumen von Freiheit" gibt sich Ingeborg Ruthe in derin der gleichnamigen Ausstellung im Dresdner Albertinum zurhin, die ihr die Gemeinsamkeiten zwischen Künstlern wie Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus, Alexej Wenezianow oder Alexander Iwanow zeigt.