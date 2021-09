"Wir sind in einer Welt angekommen, die imnicht mehr zu begreifen ist", sagt im Gespräch mit der Zeitschrift. Leo, Autor des Buchs "Tränen ohne Trauer - Nach der Erinnerungskultur", stimmt in dem Gespräch den Thesen' weitgehend zu, will religiöse Vokabeln wie "Katechismus" allerdings meiden. Diegegen Rechts zu verteidigen, war richtig, findet Leo, aber gegen Links sieht er nicht so ein Problem: "1986 mag es nötig gewesen sein, durch die mahnende Erinnerung an den Holocaust demeinen Riegel vorzuschieben. Aber gerade weil das nachhaltig geglückt ist, sollten wir mittlerweilesein, uns vor allem an den universalistischen Postulaten des Grundgesetzes zu orientieren. Dieauf Hitler und den Holocaust löst längst keine Probleme mehr, im Gegenteil, sie schafft neue." Es ist übrigens interessant, in Leos Buch die Passagen zunochmal zu lesen, der ihm in seinem Buch neben Fabian Wolff ein jüdischer Gewährsmann für legitime Israelkritik ist: "Jüdische Pluralität ist für ihn, dass es Juden gibt, die Israel hassen."Was treibt Nichtjuden oder "Großvaterjuden" wieimmer wieder dazu, sich eineanzudichten, fragt Jacques Schuster in der: "Das Judentum ist Czollek und vielen anderen nicht ein Wert als solcher. Weil sie der Durchschlagskraft ihrer eigenen Argumente misstrauen, nutzen sie den Bezug auf die jüdische Identität gleichsam als Energiezufuhr ihrer oft inhaltlich fragwürdigen Auslassungen und als- gern gegen Israel und für die Palästinenser. Der Wunsch, jüdisch zu sein, der Holocaust als schaurig-schönes Begehr - es ist nicht totzukriegen.", dann klappt es auch mit der Gleichheit im Berufsleben. Sollte man meinen, ist aber nicht so, erklärt Christine Brinck in der, im Gegenteil. Bildung, das zeigten die letzten vierzig Jahre, in der die Hochschulen in Deutschland immer weiter ausgebaut wurden, ist der "". Nur gute Abschlüsse an guten Universitäten sichern später gute Einkommmen. "Da die Klassenschere sich nicht erst an der Universität öffnet, was auch für Europa gilt, folgt für die Ökonomen zwingend die. Interventionen für Kinder aus sozioökonomisch schwachen Verhältnissen sind der Ausgleich für die elterliche Investition bei den Bessergestellten in der Mittel- und Oberschicht. Derpro sozial benachteiligtem Kind wirft einen beeindruckenden Ertrag ab. ... Beim Projekt 'Moving to Opportunity' der Harvard-Ökonomen Chetty, Hendren und Katz konnten Familien mit kleinen Kindernaus Armenvierteln in Mittelklasse-Gegenden ziehen, was sowohl die Studienquote als auch später die Einkommen erhöhte."Weitere Artikeln: Dasschafft ein falsches Bild von der Realität, meint Daniele Dell'Agli in einem Essay für. Unter den "", die in Afghanistan gefallen sind, dürften sich nur wenige Frauen befinden, denn ihre Quote beim Einsatz betrug nur fünf Prozent, sagt Dell'Agli. Das ist oft so in gefährlichen Jobs: "Dazu. Und dazu, dassaller tödlichen Arbeitsunfälle Männer betreffen - ein Umstand, über den sich bezeichnenderweise noch nie jemand öffentlich empört hat." In der SZ fragt der Soziologe: "Die meisten von uns wünschen sich gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine breite Beteiligung am politischen Prozess; außerdem möchten wir von einer florierenden, vernetzten Wirtschaft profitieren. Doch sind diese drei Wünsche miteinander vereinbar?" Seine Antwort: Ja, es muss nur alles moderat langsam gehen.