Abschied von einer Kinolegende: Fast alle Zeitungen zeigen heuteauf der Seite Eins. Besonders schön natürlich in Frankreich:, die sich von "Bébel" verabschiedet."Schöne Frauen, schnelle Autos, elegante Anzüge, exotische Länder, Glück, Glanz, Reichtum und Ruhm" - Belmondo war noch ein echter toller Hecht, seufzt Andreas Kilb in der. "Überall und jederzeit hätte ein Kerl wie Jean-Paul Belmondo seinen Weg zum Leinwandruhm geschafft", schwärmt Georg Seeßlen auf: "Diese, das Gesicht, das man mit größter Zärtlichkeit eine '' nennt, diese melancholische Ironie, vom Schläfrigen zur Explosion in Nullkommanichts (und noch schneller zurück), dieser revolutionäre Fatalismus, die Straßenfrechheit, die einen philosophischen Höhenflug nie ausschloss,, die ein Film-Bild umso unangestrengter füllt, je mehr dieser Filmsein will. ... Aber nur und nirgends außer im französischen Film der Sechzigerjahre hätte ein Kerl wie Jean-Paul Belmondo so sehr zum Zentrum, zumvon Politik, Sexualität und Ästhetik werden können."Godard hatte ihn für "Außer Atem" einst, erinnern sich Fritz Göttler und Tobias Kniebe in der: Da haben sich zwei "auf schicksalhafte Weise gefunden. ... Diese paradoxe Mischung ausund einer darunterliegenden, meist versteckten Sensibilität, die Belmondo auszeichnet, passt perfekt zum rebellischen Gestus in den frühen Filmen Godards. Da istin dieser Figur, genauso aber ein Schmerz in den Augen." Doch "die schönste Mischung zwischen dem Schauspieler, der er in seinen besten Momenten sein konnte, und der physischen Präsenz des Kinoathleten, der er in so vielen Filmen dann wurde, kann man immer noch beibewundern." Göttler und Kniebe spielen auf "Das Geheimnis der falschen Braut" an, hier eine Szene daraus:Auf den Kinoathleten kommt Michael Kleeberg in derzu sprechen : "Außer Atem" in allen Ehren, aber der Belmondo der Siebziger und Achtziger, der in reißerischen Thrillern alle Stunts selbst gegeben hat, kommt ebenso in den Sinn, dieses "Bild des muskelbepackten,, wie er an einer Strickleiter aus einem Helikopter hängend, über eine Stadt hinwegfliegt, ein Mann, dem nichts unmöglich ist, außer zu sterben." Vielleicht ist Belmondos Ikonenstatus in der Nouvelle Vague "nichts als ein großes Missverständnis, wenn auch ein produktives. Denn eigentlich sind der bewusst antiintellektuelle Belmondo, der jegliches l'art pour l'art verachtete, und Godard." Wünschen wir Belmondo, dass er fröhlich grinsend gen Himmel auffährt - an einer Strickleiter und in rot gepunkteter Unterhose:Weitere Nachrufe schreiben Urs Bühler ( NZZ ), Peter Claus ( Dlf Kultur ) und Bert Rebhandl ( Standard ). ZeitOnline bringt eine Fotostrecke. verabschiedet sich mit einer tollen Videowürdigung.Und ein Update vom Filmfestival in: Hanns-Georg Rodek bespricht in der"Spencer", ein Biopic überTim Caspas Boehme wird mitundlangsam älter. Und-Kritiker Dominik Kamalzadeh sieht "Das Ereignis", eine Adaption des gleichnamigen Romans vonWeitere Artikel: Hanns-Georg Rodek schließt sich in derGerhard Beckmanns offenem Brief an den-Intendantenan, in dem Beckmann fordert,-Doku nach fast 40 Jahren aus dem Giftschrank endlich wieder freizugeben ( unser Resümee ): "Es gibtmehr, 'Zeit des Schweigens und der Dunkelheit' weiter unter Verschluss zu halten."hat mit Beckmann über seinen offenen Brief gesprochen . Filme und Serien überstrotzen vor Klischees, schreibt Scott Holmquist im. Außerdem melden die Agenturen, dass der Schauspieler(Omar in "The Wire") im Alter von 54 Jahren überraschend tot aufgefunden wurde. Der Schauspieler Lance Reddick spielte in "The Wire" an seiner Seite und erinnert sich aufin einem Video an seinen Kollegen.Besprochen werdenPolitdrama "Je suis Karl" ( Jungle World ), die Aufführung vonrestauriertem Stummfilm "Hoffmanns Erzählungen" beim Musikfest Berlin ( NMZ ) und der neue Marvel-Blockbuster "Shang-Chi" ( FAZ ).