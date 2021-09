hatte im letzten September ihren Pass zerrissen, als die belarussischen Behörden sie in die Ukraine ausweisen wollten. Seitdem sitzt sie im Gefängnis. Der wichtigsten belarussischen Oppositionspolitikerin, einer Musikerin, die lange in Stuttgart gelebt hatte, wurde ein nicht öffentlicher Prozess gemacht, berichtet Bernhard Clasen in der: "Am heutigen Montag wird das Urteil verkündet werden. Das Gericht wird sich wohl an der Forderung der Staatsanwaltschaft vonorientieren. Der Vorwurf: Gefährdung der nationalen Sicherheit, Verschwörung zur verfassungswidrigen Machtergreifung und Gründung einer extremistischen Gruppierung."ist ein verdienstvoller Mann. Er hat es hinbekommen, in der baskischen Stadt Vitoria ein "Centro Memorial de" ( Website ) zu eröffnen, das die Zustimmung aller politischen Parteien in Spanien bekam. Spanien, erfährt man In Paul Ingendaays Bericht für die, ist das europäische Land mit den bei. 1.450 ermordete Menschen, 850 davon gehen auf das Konto der ETA. Ingendaay hat mit Domínguez gesprochen: "Als ich ihm von der einen oder anderen Begegnung mit mutigen Menschen vor zwanzig Jahren erzähle, die trotz des Terrors im Baskenland ausgeharrt haben, nimmt er den Faden auf: Domínguez kennt oder kannte sie alle. Er war auf. Und jetzt hat er eine Mission. Er will die neue Generation erreichen, all jene, die glücklicherweise zu jung sind, um sich an die bleiernen Jahre zu erinnern, als in Spanien jährlichMenschen starben, selbst in Zeiten der Demokratie, da der 'antifranquistische Kampf' als Gewaltmotiv längst ausgedient hatte." Das Gedenkzentrum istin Europa.Das Putin-Regime überzieht Russland mit, schreibt die Autorinin der. Vor den anstehenden Wahlen in Russland muss jeder, der nur ansatzweise wagt, den Mund aufzumachen, damit rechnen, zum ausländischen Agenten erklärt zu werden.kann es gar nicht mehr geben: "Die Philologin und Politikerinbekam eine Bewährungsstrafe aufgrund des sogenannten 'Dadin-Paragrafen', wonach Ordnungswidrigkeiten wie die Beteiligung an friedlichen Mahnwachen, wenn sie sich wiederholen, zur Straftat werden. Der Oppositionspolitikerfloh nach Hausdurchsuchungen und nach Androhung eines Strafverfahrens ins Ausland. Die Nawalny-Mitstreiterinemigrierte - sie war zu einem Jahr 'Besserungsarbeit' verurteilt worden, weil sie den Major, der an Nawalnys Vergiftung beteiligt war, an seiner Wohnungstür aufsuchte."In derwundert sich Nils Minkmar, dass im Wahlkampfdie Rede ist: "Niemand traut sich, das geplagte Publikum mit der Mitteilung zu beschweren, dass der Nationalstaat nur noch für Paraden und Folklore gut ist, dass wir nicht nur größere Institutionen und bessere Verfahren brauchen, sondern auch einund eine entsprechende- alles neu also. Doch der deutsche Politzirkus agiert einstweilen wie der französische: Wenn nur Person x in Paris oder Berlin die Exekutive leitet, die passende Fraktion die Mehrheit hat, dann entsteht schon eine Politik, die die Probleme löst. Die Erfahrung aber lehrt etwas anderes: diestärkt die Feinde der offenen Gesellschaft, verschärft die ökologischen und sozialen Probleme und fördert das Unbehagen an der Gegenwart."Außerdem: In derzeichnet Jürg Altwegg ein Stimmungsbild aus, wo Emmanuel Macron es im nächsten Jahr wohl doch wieder schaffen wird, sich gegen(die übrigens in Impfskepsis vereint sind) durchzusetzen.