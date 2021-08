Richard Herzinger ist fassungslos über, mit dem die westlichen Länder die entstehendeim Stich lassen. "Es geht einem durch Mark und Bein und lässt einem den Atem stocken, die in Kabul ausharrende afghanische Filmregisseurin und Drehbuchautorinin einem Beitrag des-Kulturmagazins 'titel thesen temperamente' sagen zu hören: 'Ich weiß, dass siewerden'." Und "die Deutschen haben sich mit ihrem verbliebenen Restpersonal plus sämtlicher Gerätschaft bereits eilends aus dem Staub gemacht, lange bevor der letzte US-Soldat vom Hindukusch abgezogen ist. Im Gegensatz zu den USA war Berlin dabei noch nicht einmal bereit, wenigstens jenen Afghanen, die vor Ort für die Bundeswehr gearbeitet haben,zu gewähren. So spektakulär die Rücksichtslosigkeit ist, mit der Biden dem Hindukusch den Rücken kehrt - das verstohlenere, aber umso erbärmlichere Verhalten der Deutschen istnicht zu übertreffen."Den höchsten Preis zahlt die Zivilgesellschaft, schreibt auch Francesca Mannouchi in derin einem Bericht aus Kabul. Und das Problem wird so oder so auf uns zurückfallen: "Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat seit Jahresbeginngezählt. Die Afghanische Unabhängige Menschenrechtskommission (AIHRC) geht sogar von 900.000 Flüchtlingen von April bis Juni aus.Im Gespräch mit Judith Scholter und Frank Werner in derblickt der Historikerzurück auf denund vor allem die amerikanische Reaktion, die für ihn ein einzigeswar: "Ich kenne kein anderes Land in der westlichen politischen Kultur, das dermaßen anfällig ist für Bedrohungsszenarios undwie die USA. Die Bereitschaft war sofort da, der Exekutive Notfallkompetenzen zuzubilligen und dem Parlament diezu verordnen."

Ideen

Omri Boehm ist in einem Beitrag zur Moses-Debatte in der Zeit unzufrieden mit der deutschen Regierung. Wenn sie wirklich universalistisch sein wolle, dürfe sie sich nicht einfach auf die Singularität des Holocaust berufen, sondern sollte seine Utopie von einer Einstaatenlösung für Israel übernehmen: "Die Zweistaatenlösung ist offensichtlich passé, das palästinensische Territorium wurde faktisch annektiert, Israels Premierminister ist der ehemalige Chef der messianischen Siedlerbewegung, und in seinem Kabinett sitzen Befürworter von Umsiedlungen."



Laut Umfragen lehnen mehr als zwei Drittel der Deutschen das Gendern ab und dennoch wird in öffentlichen Einrichtungen wie Universitäten, der EKD, Stiftungen, in Wirtschaftsbetrieben, immer mehr Medien und kommunalen Verwaltungen gegendert, ärgert sich der Linguist Peter Eisenberg, der in einem großen Essay in der Welt erläutert, weshalb das Gendern die "Standardsprache" zerstört: "Für den Standard ist nicht die Vorbildfunktion primär, sondern die Verbreitung. Eine Sprachausprägung kann nur als Standard fungieren, wenn sie allen Sprachteilhabern zugänglich ist. Dabei steht Verständlichkeit an erster Stelle, gefolgt vom schriftlichen und mündlichen Gebrauch. In vielen Sprachen, unter ihnen das Deutsche, kommt eine geschriebene Varietät den Anforderungen des Standards am nächsten."



Nachzutragen ist, dass Jürgen Habermas gestern auf den Wissenschaftsseiten der FAZ Karl Heinz Bohrer würdigte: "Zwar hat Bohrer seinem grollenden politischen Temperament nie entsagt, aber das Projekt, die Kunst für eine Revolutionierung des gesellschaftlichen Lebens in Dienst zu nehmen, erschien ihm als Verrat an der Radikalität der schockierend-augenöffnenden ästhetischen Erfahrung."