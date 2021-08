Lars Eidinger in "Nahschuss" (Alamode)

hat ihren Film "Nahschuss" an das Schicksal vonangelehnt, dem letzten, der 1981 noch derzum Opfer fiel - zuvor war er selbst Stasi-Spion gewesen.-Kritiker Matthias Dell sah einen nicht voll durchdachten Film mit "ungelenkem Drehbuch". Es gehe um "Schlüsselreize", wenn etwa Hauptdarstellerseiner Figur "aufs Gesicht tanzt. Dieses einfache Entsetzen erzählt aber eher etwas über die (auf Geheimdienstpraktiken eines repressiven Regimes als über die Dramen im MfS." In der geht Wilfried Hippen hingegen auf die Knie vor Eidingers Schauspiel.Stünkel konzentrierte sich in ihrem Film so sehr auf den Verfall ihrer Hauptfigur, "dass wesentliche Dimensionen seines Schicksalswerden", schreibt Bert Rebhandl in seiner online nachgereichten-Kritik. So gerät die Figur zur ", an der die DDR als Unrechtsstaat kenntlich gemacht wird. Das Wesen dieses Unrechts aber bleibt äußerlich. Damit wird "Nahschuss" zu einem weiteren Beispiel für die. ... Der sozialistische deutsche Staat interessiert dabei vor allem in Form seines, seiner betont anderen Lebenswelt, wobei eskommt." Annett Scheffel dankt der Regisseurin derweil in der, dass sie keinen Spionagethriller aus dem Stoff gemacht hat. "Der Fall hätte das hergegeben. Aber Stünkel geht es in ihrem hervorragend ausgestatteten und in Braun-, Grau- und Sepia-Tönenum das Psychogramm eines Mannes, der sich in einem erbarmungslosen System verstrickt - und in seiner eigenen Schuld."Diemacht einen Schwerpunkt zuin den Künsten. Im Zuge erzählt auch, wie es ihm gelungen ist, in seiner-Komödie "Sylvie" ( hier in voller Länge) 1973 atemberaubend tolle Szenenzu drehen: Der US-Modefotografhatte sich in Lemkes Hauptdarstellerinverknallt und wollte ein Shooting. "Wir wollten aufs Dach des World Trade Center." Aber "die Eröffnung war erst ein paar Wochen später, und die Aktion war natürlich. Wenn das Ding schon offen gewesen wäre, hätte nicht mal der irre Ben Wett uns da hochgebracht. Aber um Sylvie zu beeindrucken, organisierte er einen, der am Hudson River auf uns wartete und dann mit uns aufs World Trade Center flog. Da sieht man mal,. ... Ich hatte eine Heidenangst. Ich war noch nie in einem Hubschrauber geflogen, und dann diese Landung auf dem Dach. Als wir gelandet sind, war mir so schwindlig, dass ich mich erst malmusste." Für diese Szene - inklusive 9/11-Irritationsmoment gleich zu Beginn, wenn ein Flugzeug durchs Bild rauscht - hat es sich mehr als gelohnt:Weitere Artikel: Beim Filmfestivalzählt"Niemand ist bei den Kälbern" mitzu den großen Highlights von Artechock-Kritiker Rüdiger Suchsland. In der berichtet Urs Bühler vom Festival. David Steinitz untersucht für die, wie sichim Kino niedergeschlagen hat. Marion Löhndorf berichtet in dervon den Auseinandersetzungen rund um die, dieaufgestellt seien. Susan Vahabzadeh schreibt in dereinen Nachruf auf die Schauspielerin. Josef Schnelle schreibt imeinen Nachruf auf den Filmverleiher und -produzentenBesprochen werdenmexikanischer Thriller "New Order" ( taz Standard ),antisexistisches Drama "Promising Young Woman" ( taz ),"Die Welt wird eine andere sein" ( Artechock ),antirassistischer Horrorfilm "The Forever Purge" ( FR ),Dokumentarfilm "Kunst kommt aus dem Schnabel wie er gewachsen ist" ( Artechock Tagesspiegel ),Regiedebüt "Falling" ( SZ ),Komödie "Free Guy" mit Tagesspiegel ),Dokumentarfilm "Wem gehört mein Dorf?" ( taz ) und der neue Animationsfilm mit Tom & Jerry ( ZeitOnline Welt ).