Wladimir Putin hat vor einigen Wochen in einem programmatischen Artikel die "historische Einheit von" beschworen ( Unser Resümee ).sieht Putins Text in derals Kriegserklärung: "Meiner Ansicht nach weht in diesem Artikel ein, und der Text entzieht sich einer logischen Interpretation. Wichtig sind hier nicht historische Beweise für die große tausendjährige Freundschaft zwischen Russland und der Ukraine, sondern imperiale Machtansprüche." In den zwanzig Jahren seiner Regentschaft sei Putin "de facto zu jenerzurückgekehrt, ohne die weder das vorrevolutionäre Russland noch die kommunistische Sowjetunion hätten bestehen können." Derhabe Putin in den letzten Jahrzehnten "die einzigartige Möglichkeit geschenkt, sichzu fühlen", so Jerofejew. Interessant in diesem Zusammenhang ein Artikel von Michail Sokolow beivor einigen Tagen - Putin lässt eine neue Kommission "zur" aufbauen, die ausgerechnet mit hohen Geheimdienstleuten besetzt ist.Das Schicksalin der EU ist "" und einaus der EU sei absehbar, sagt der polnische Verfassungsrechtlerim Interview mit Johanna Roth. Scharfe Kritik richtet er in Richtung EU: "Meine, Sie haben sechs kostbare Jahre verloren, in denen Sie die Fristen verlängert und einen vermeintlich 'fruchtbaren Dialog' geführt haben, während Jaroslaw Kaczynski bereits intrigierte und die. Sie haben mit dem Brandstifter gespielt, während er das Haus in Brand setzte. Jetzt ist das Haus fast. (...) Die Kommission ist seit Jahren damit beschäftigt, Ausreden zu finden, um nicht handeln zu müssen. Sie gibt sich als Hüterin der Verträge, aber macht diese noble Aufgabe, die keine Selbstverständlichkeit ist, lächerlich. Die EU als Rechtsgemeinschaft wird nun von denjenigen ausgehöhlt, die in erster Linie dafür einstehen sollten."Wenn dasdurchkommt, und das wird es letztlich wohl, dürfen nicht-europäische Investoren nurmehr 49 Prozent an einem polnischen Medium besitzen. Das Gesetz richtet sich direkt gegen amerikanische Medienkonzerne, erläutert Gabriele Lesser in der: "Marek Suski, der Initiator der 'Lex', bekannte in einem Interview, dass es der PiS darum gehe, 'Einfluss auf den' zu bekommen, indem sich polnische Unternehmer dort einkauften. Sollte nicht noch ein Wunder geschehen, drohtnun die Umgestaltung in eine- wie zuvor schon dem ehemaligen öffentlich-rechtlichen Rundfunk." Hier Lessers Hintergrundbericht zur tumultartigen Abstimmung im Sejm am Mittwochabend.Bülent Mümay schickt weiter seine deprimierenden und doch so toll zu lesenden Berichte über den scharfenan die. Nicht nur in den Wäldern brennt es dort: "Das offizielle Statistikamt veröffentlichte diesen Monat dieder letzten zwanzig Jahre: 19 Prozent. Den Menschen auf der Straße wie auch dem von Erdogan eingesetzten Zentralbankchef kommt diese Rate gleichwohl unglaubwürdig vor: 'Sämtliche Preissteigerungen liegen über..." Erdogan sagt: 'Ich bin Ökonom.' Als wäre nicht er Architekt dieser Situation, lauteten seine Statements: 'Von nun an wird die Inflation unmöglich weiter steigen.' Stieg sie doch, wechselte er umgehend denaus."Dieist in der Krise, schreibt Ambros Waibel in derunter Bezug auf Buch "Storia dell'antindrangheta". Die beherrschende Position der 'ndrangheta imhabe sie mit der italienischen Gesellschaft verwachsen lassen: "Durch die dort erzielten enormen Gewinne könne sie sich in alle nur denkbaren Branchen überall auf der Welt einkaufen. Die Notlage, in die viele Betriebe durch die Corona-Pandemie geraten seien, erleichtere ihrzusätzlich. Diese ökonomische Supermacht habe dazu geführt, dass es gar nicht immer die 'ndrangheta sei, die Politiker korrumpieren und Unternehmen erpressen wolle; vielmehr gehe inzwischen die Initiativeaus, die bei der Mafia um Unterstützung bei Wahlen nachsuche, und von der Wirtschaft, die Kapital und billige Dienstleistungen nachfrage, so etwa durch die Kontrolle und Ausbeutung migrantischer Erntearbeiter durch Clanmitglieder ('caporalato')."Die schlechte Vorbereitung auf diewar ein Fanal - der Staat versagt in seinen schreibt Bernd Rheinberg bei den. Die Bundeswehr ist dysfunktional. Auch Polizei wurde über Jahre abgebaut, und die Zahl der Stellen wächst erst jüngst wieder, ebenso im Justizapparat. "Man könnte es auf eine an manchen Stellen zu starke neoliberale Verschlankung des Staates schieben. Aberwurde der Staat ja nicht. Es wurde allerdings in den Ressorts jenseits dergespart. Er ist also sozialer geworden (und liberaler), aber gleichzeitig in anderen Sicherheitssystemen dysfunktionaler. Vielleicht liegt es ja daran, dass man glaubte, die Komplexitätszunahme der liberalen Gesellschaft an viel zu vielen staatlichen Stellen abbilden, begleiten und befördern zu müssen - und gleichzeitig die 'vernachlässigen zu können."