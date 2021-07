In derlegt eine Reportergruppe eine längere Reportage zurin Deutschland vor. Einer ihrer prominentesten Aktivisten ist der Oldenburger Lehrer, der mehrfach klagte, wenn der Gruppe keine städtischen Säle für ihre Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wurden, unter anderem in Bayern. Meistens hatten seine: "Wegen der grundsätzlichen Bedeutung ließen die obersten Verwaltungsrichter des Freistaates Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig zu. Die Stadt München hat den Fall inzwischen bei der höchsten Instanz anhängig gemacht. Das Urteil wird wegweisend sein. Bislang war der Tenor in den Entscheidungen stets gleich: Gemeinden seien nicht befugt, irgendwelchen Gruppen - wie auch BDS - den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen allein wegen zu erwartenderzu verwehren."Die viel gescholtenensind in nicht demokratischen Regimes durchaus ein Ventil der freien Öffentlichkeit. Imsollen sie gerade abgeschafft werden (unser Resümee ). In derwirft Tayyip Erdogan ein Auge auf sie, wie Bülent Mümay in seiner-Kolumne berichtet: "Nicht ohne Grund versucht der Palast, Medieneinrichtungen, die er nicht kontrollieren kann,. Kleinere Medien, die sich dank der Unterstützung aus verschiedenen Fonds über Wasser halten, sind der einzige Bereich, in dem die Opposition zu Wort kommt. Nicht zu vergessen die sozialen Medien, eine Arena für die unter Medienboykott stehende Opposition. Erdogan hat sie nicht vergessen. Er kündigte einfür die sozialen Medien an."Selten war derso "" und anders wird es unter, an der Hansjörg Friedrich Müller in der keinen Zweifel hat , auch nicht weitergehen: "Auffällig ist die, die über dem Land liegt. Dabei steht Deutschland nach sechzehn Jahren Merkel-Regierung trotz manchen Versäumnissen so schlecht nicht da: Zwar hinkt das Land bei der Digitalisierung ebenso hinterher wie beim Katastrophenschutz, doch sind dies Mängel, die sich beheben lassen, sofern der politische Wille dazu vorhanden ist.mag Aufmerksamkeit und Klicks bringen, doch verstellt sie mit der Zeit auch den Blick auf die Realität und führt dazu, dass sich ein Mehltau des Missvergnügens auf alles legt."Außerdem: Für seine-Serie liest Hans Hütt in derheute den bürokratisch "labernden" Text-Klotz der: "Schon ergreiftden Leser, der bei diesen frommen Zeilen hier wieder erwacht: 'Wir fördern Alternativen zu kritischen Rohstoffen wie seltene Erden und deren menschenrechtskonforme Gewinnung.' Wie müssen wir uns dieseüber die Wahrung der Menschenrechte in Afghanistan vorstellen?"