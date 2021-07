Erik Kessels, 24HRS in Photos, 2013/2021 © Erik Kessels





Die Fotos auf unseren Handys und in den sozialen Medien sind an keinen Ort mehr gebunden. Versammelt man sie (oder eher eine Auswahl) an einem Platz, wie das c/o Berlin es in seiner Ausstellung "Send me an Image: From Postcards to Social Media" tut, braucht es, um der Masse zu begegnen. Im c/o Berlin hat das nur zum Teil geklappt, meint Andreas Kilb in der: "Eine Installation wie'Corona TV Bot', in der Nachrichten aus Fernsehprogrammen und sozialen Netzwerken zur Pandemie zu einergepuzzelt werden, erwischt nur einen Nebenarm dieses digitalen Stroms. Kompakter und schlüssiger erscheint ein Ansatz wie der von, der anhand von Instagram-Fotos vondes Jahres 2015 deren Fluchtstationen rekonstruierte und mit eigenen Aufnahmen zu einerzusammensetzte. Vor dem Hintergrund der Orte, die van Houtryve gefilmt hat, erscheinen die Instagram-Posts plötzlich nicht mehr beliebig, sondern als Teil einer individuellen Geschichte: Sie berichten von Schicksalen."Weitere Artikel: Im schreibt Kulturstaatsministerin Monika Grütters den Nachruf auf den Berliner Baum-Künstler. In der berichtet Ingeborg Ruthe von den Vorbereitungen fürletzte Mission: die Verhüllung des. Lange Diskussionen hat es gegeben über die Kunstsammlung des Schweizer Waffenhändlers. Aber jetzt sind die 200 Bilder in dendes Zürcher Kunsthauses eingezogen und ein 472 starker Katalog informiert über berichtet Philipp Meier in derBesprochen werden eine Ausstellung vonim Haus am Lützowplatz in Berlin ( Tsp ),Ausstellung "Tools for Convivialtity" im c/o Berlin taz ) und die Ausstellung "Park Platz", die auf dem Platz vor der Berlinischen Galerie derfrönt, wie Tom Mustorph in der taz schreibt, die Ausstellung "" in der Weserburg in Bremen () und die Ausstellung "Die Wahrheit von. vom Spiegel zum Dritten Paradies" im Museo Comunale d'Arte Moderna in Ascona ().