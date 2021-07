Cover der deutschen Erstausgabe im Verlag Olle & Wolter 1982

René Schlott erinnert in derdaran, gegen welche Widerstände derüberhaupt erst in die historische Wahrnehmung gerückt werden musste. Weitgehend unbemerkt erschien vor sechzig Jahrengrundlegende Studie zur Vernichtungen der europäischen Juden. Jahrzehntelang wurde esübersetzt: "Der kleine, heute nicht mehr existierende Kreuzberger Verlagbrachte Hilbergs Studie schließlich 1982 auf Deutsch heraus. Es war die erste Übertragung des Werkes in eine andere Sprache. Weitere Übersetzungen, unter anderem ins Französische, folgten." Sehr empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang Text über die Publikationsgeschichte von Hilbergs Buch imNiemals sei in der Zeit des deutschen"daran gedacht worden, ganze Bevölkerungen einfach nur deswegen auszulöschen, weil sie einer bestimmten Gruppe oder einer bestimmten Religion oder Ethnie angehörten", hatteim von uns leider übersehenen Gespräch vom 13. Juli mit Eckhard Roelcke scharf auf Unsere Resümees ) geantwortet. In der Debatte sieht er zudem "den Versuch von Leuten, die zum Thema Kolonialismus arbeiten, sich mit der Decolonize-Bewegung beschäftigen und auchführen, an Wichtigkeit zu gewinnen und dieauf sich zu lenken." Außerdem verurteilt er, dass solche Bewegungen "inWeise öffentlich mit" werden. Aufmerksamkeit verdankt die Kolonialismus-Forschung Moses zwar durchaus, antwortet Harry Nutt, der sich in deraber von Moses' " distanziert : "Der Bogen ist weit gespannt, und der Verdacht auf Sprechverbote gibt eine Tonlage vor, mit der Moses bereit scheint, in die Vollen zu gehen. Ohne Umschweife knüpft er an den Historikerstreit der achtziger Jahre an, in der allen voran der Historikerdarum bemüht war, die Vernichtung der Juden als eine vom Bolschewismus provozierte 'asiatische Tat' zu beschreiben."Götz Aly antwortet heute ebenfalls in derauf, die von einem legitimen Erwerb des Luf-Bootes sprach (unser Resümee ), von dem Alys neuestes Buch handelt ( Vorabdruck im). Das Boot ist bekanntlich eines der Prunkstücke im Humboldt Forum. Aly bleibt bei seiner Darstellung., der das Boot nach Berlin bringen half, hatte zwanzig Jahre zuvor selbst für die Zerstörung der Kultur gesorgt, die es hervorgebracht hatte: "Das Kanonenboot Hyäne und die Kreuzerkorvette Carola führten dieum die Jahreswende 1882/83 durch. Zuerst belegten sie die sechs Quadratkilometer große Insel mit einer Kanonade und schnitten die Fluchtwege ab; sodann durchkämmten 300 Marineinfanteristen das Inselchen. Sie zerstörten alle Boote (insgesamt 54), 'alles kleine Eigentum', zündeten sämtliche Hütten an (insgesamt 67) und töteten eine. Deutsche Verluste gab es nicht."Im Interview mit Stefan Weiss geht auch der neue Direktor des Wiener Weltmuseums,, der als ehemaliger Leiter des Ethnologischen Museums in Berlin dasbetreute, auf Alys Vorwurf ein: "Die Geschichte der Insel Luf ist natürlich eine, die die Kolleginnen und Kollegen im Ethnologischen Museum kannten und auf dem Schirm hatten. Die Frage, wie man das Boot im Zusammenhang mit den äußerst gewaltsamen Vorfällen zu sehen hat, ist aber eine umstrittene. Diefand zwanzig Jahre nach der deutschen Strafexpedition statt. Das ist anders als in Namibia, wo man weiß, dass Objekte direkt aus dem genozidären Kontext ins Museum gelangt sind. (…) Es gibt keinen klaren Beleg für einen Kauf, aber auch keinen klaren Beleg für das Gegenteil. Ich glaube, die zentrale Frage ist: Wie geht man mitum?"Außerdem: In der erinnert Arno Widmann daran, dassheute vor hundert Jahren zumgewählt wurde: "Die Szene am Abend des 29. Juli 1921, als im Hofbräuhaus ein paar Hundert NSDAP-Mitglieder freudig Adolf Hitler ihren Führer nannten, zeigt wie unter einem Vergrößerungsglas, was in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahezu überall auf der Welt stattfand: Menschen wählten. Es war keine Frage von. Es geschah auf beiden Seiten. Das Führerprinzip eroberte halb Europa, Russland und China, ein paar Länder Lateinamerikas. In Afrika spielte es keine Rolle. Bis zur Befreiung. Als diedie Kolonialherren hinauswarfen, bekamen auch sie es mit Formen totalitärer Macht, mit Genozid und Führerkult zu tun."