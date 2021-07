Hagmann

Inhat der Präsident den Regierungschef entlassen, die Armee umstellt das Parlament. Das Land gehört zu den von deram stärksten betroffenen (unser Resümee ). Und die Pandemie ist Auslöser der jüngsten Krise, die Dominic Johnson in der als beispielhaft ansieht und etwa in Beziehung zu den Unruhen in Südafrika setzt. "Eines ist sicher, über Tunesien hinaus: Je länger die Pandemie dauert, desto weniger Geduld haben die Menschen und desto leichter zerbricht. Heute ist es Tunesien, morgen kann es überall sein. Von Iran über Nigeria bis Brasilien, sobald die Pandemie außer Kontrolle gerät."Inwerden unterdessen Prozesse gegen führende Islamisten geführt, die der einstigen, weggeputschten Regierungen derangehörten und nun von Hinrichtung bedroht sind, berichtet Jannis Hagmann in der. Mit dem Prozess soll auch das Massaker von Rabaa al-Adawiya, einem Platz am Rande Kairos, gerechtfertigt werden, bei dem mindestensvon Polizeikräften des jetzigen Autokraten Abdel Fattah al-Sisi getötet wurden. Unter den Getöteten waren ebenfalls viele Muslimbrüder, die ihre Macht verloren hatten: "Was Ägypten heute für ein Land wäre, hätten die Demonstrierenden damals Sisis Restauration der Militärherrschaft verhindert, weiß niemand. Das Experiment wurde beendet, bevor derklar war: Mursi hatte versprochen, demokratisch zu regieren, und angekündigt, Verträge wie den Friedensvertrag mit Israel nicht anzurühren. Gleichzeitig hatte er per Dekret seine Macht ausgebaut und ein Referendum über eine von Islamisten ausgearbeitete Verfassung durchgepeitscht, was seineoffenbarte." Die Muslimbrüder, die als stärkste Kraft aus den Tahrir-Protesten hervorgegangen waren, stoßen im Westen nicht gerade auf Solidarität, so, aber auch gegen andere Strömungen begeht das Sisi-Regime schlimme Menschenrechtsverbrechen.benutzt westliche Medienleute und Prominente, um seinezu beschönigen, berichtet , Senior Fellow im Asia Program des des German Marshall Fund, im. Youtuber schwärmen aus, umabzufilmen, staatliche Medien bieten Ausbildungsprogramme für willfährige westliche Journalisten. Aber es gibt noch viel prominentere Influencer: ", der CEO von Volkswagen, des Automobilkonzerns, der in Urumqi ein Werk betreibt, verkündete noch 2019 in einem Interview, erin der Region - eine Lüge, wie ein Volkswagen-Sprecher später einräumte. 'Wir stehen zu unserem Engagement in China, auch in Xinjiang', erneuerte Diess 2021 seine Aussage...hat ein Werk in Xinjiang, ganz in der Nähe von einem Umerziehungslager. Verstöße gegen Menschenrechte sehe der Konzern bei sich aber keine, wie ein Manager vor Ort vor Kurzem gegenüber dem-Korrespondenten Steffen Wurzel beteuerte."