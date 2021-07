Malaika Rivuzumwami

Die Publizistinwehrt sich in der(Gegenwartsseite) gegen die Formulierung, dass Kindern bei der Geburt ein" wird. Diese Formulierung findet sich etwa in Texten des Bundesfamilienministeriums im Kontext mit dem Thema Transsexualität. "Wenn man sagt, 'das Frau-Sein kann nicht darauf reduziert werden, dass Frauen eine Gebärmutter haben', ist das so wahr wie die Aussage, dass das Menschsein nicht darauf reduziert werden kann, dass Menschen zwei Beine haben. Dies sind Aussagen auf einer völlig anderen semantischen Ebene. Deshalb sind sie alle wahr. Die Behauptung dagegen, dass das biologische Geschlecht selbst eine soziale Konstruktion ist und nichts Objektives an sich hat, wie es der Ausdruck 'zugewiesen' suggeriert, hat." Daraus zieht Sciuto auch Konsequenzen in der Frage der Bezeichnung und Selbstdefinition von Geschlechteridentitäten: "Natürlich hat jeder und jede die Freiheit, sich so zu definieren, wie er oder sie es für richtig hält. Für mich lehne ich die Definition von ''-ab, und ich bitte alle, mich. Ich bin eine Frau, weil ich ein weibliches Exemplar der Gattung Homo sapiens bin."Diesetzt einen kleinen Schwerpunkt zu "", die sie als Kampf um eine "offene Gesellschaft" begreift, wie Andreas Rüttenauer im Editorial schreibt , "im Zeichen des Regenbogens - versteht sich". Unter anderem verteidigt Patricia Hecht das, das mehr sei als eine Sprachmarotte: "Gendern greift Identität an. In einer Sprache desscheinen sich die Geschlechter übersichtlich und inwohlgeordnet zu befinden. Dass dies schon lange nicht mehr der Fall ist, dass das binäre Geschlechtersystem und sogenannte traditionelle Rollen aufgebrochen sind, dazu trägt Sprache bei. Dass es dabei 'nur' um Sprache geht und wir insofern doch Besseres zu tun hätten, was gern als Argument gegen das Gendern vorgebracht wird, stimmt nicht: Sprache ist ein. Sprache prägt Gesellschaft."In dersehenunddas ähnlich und werfen genau deshalb "einer selbstgerechten Elite akademischer Mittelschichten" einen "rücksichtslosen und ziemlichvor: "Wer so mit Fakten zum Klima umginge, wie es die Genderstern-Aktivisten mit der Sprache tun, würde sofort alsdiffamiert. Dasselbe gilt für den Umgang mit der Biologie. Der Genderstern will nicht einfach Frauen und andere sichtbar machen, wie es oftmals heißt. Dahinter steht vielmehr das Konzept der, das die naturwissenschaftlich unstrittige Unterscheidung von Männern und Frauen überwinden will."Laut Claudius Seidl in der FAS stelltin seinem Buch "Tränen ohne Trauer", das sich nun auch noch mit derbefasst, die Frage "Was ist deutsch?" Seidl antwortet mit Leo: "Zumgehörig: Das wäre eine der schärfsten Definitionen - wenn nicht fast jeder fünfte Deutsche eine Person mitwäre, ein Mensch also, dem man von der Schuld der deutschen Urgroßväter nichts zu erzählen braucht, weil er womöglich mit ganz anderen Geschichten fertig werden muss. Per Leo erwähnt das, aber dass es ein nahezu unlösbares Problem fürs deutsche Selbstverständnis sein könnte, mag er nicht glauben."Die Theologenundantworten in derauf einen Artikel, der wiederum auf' Spott über den "Katechismus der Deutschen" geantwortet hatte (unser Resümee ). Sie stimmen Diner, der im Bezug auf den Holocaust von "negativer Erwählung" sprach, zu: Auch im Holocaust bleibe "diesichtbar, dass es um das Gottesvolk Israel und damit um jene souveräne Macht Gottes geht, die alle menschliche Macht begrenzt - am deutlichsten durch eine in nichts Innerweltlichem begründete Erwählung. Deshalb ist der Antisemitismus nicht einfach eine weitere Gestalt des Rassismus oder einer anderen Form der Entmenschlichung. Der Wille zur Vernichtung der Juden (im tausendjährigen Reich) ist in geschichtlichen Kategorien nicht völlig verrechenbar."Außerdem: In der, was "" ist und schlägt ein ""-Programm vor, das klärt, "was Rassismus körperlich und psychisch mit einer Person macht".