Der ruhmlose Abzug der westlichen Truppen aus lässt Thomas von der Osten-Sacken in denfast verzweifelt zurück. Sicher, der Einsatz war irre teuer und hat Menschenleben gekostet - in den letzten Jahren aber weniger als zuvor. Und "warnicht wert, weiter verteidigt zu werden? Ein paar tausend internationale Truppen, die meisten ohne Mandat - außer zur Selbstverteidigung - zu kämpfen, sicherten bis ins Frühjahr 2021 offenbar, dass viele Provinzenvon den Taliban kontrolliert waren. Wie sonst lassen sich solche Meldungen erklären? 'Seit Anfang Mai, dem Beginn des Abzugs der internationalen Truppen, haben die Taliban mehr als 150 Bezirke neu erobert.' Heißen diese Meldungen nicht, dass ohne Abzug der internationalen Truppen diese Provinzen aller Wahrscheinlichkeit?"Wieder greift das Xi-Regime in China durch eine massive Neuregelung drastisch in einen Sektor derein, berichtet Fabian Kretschmer in der. So wie jüngst einige Digitalunternehmen gemaßregelt (und an den Börsen fast vernichtet) wurden, sind jetzt die boomenden Firmen imdurch Neuregelungen gestutzt worden - sie dürfen nur noch gemeinnützig arbeiten. Hintergrund ist derfür chinesische Schüler, von dem diese Firmen profitierten: "Er führt unter anderem dazu, dass 16-jährige Chinesen oftmals eine Arbeitslast wie durchschnittliche Vorstandschefs von DAX-Unternehmen stemmen. Und laut Angaben der Chinese Society of Education nähmen in den Metropolen Peking, Schanghai, Guangzhou und Shenzhen rundbis zur 12. Klasse Nachhilfeunterricht in Anspruch. Das hat wiederum massive Auswirkungen auf die öffentlichen Schulen: Die qualifiziertesten Lehrer in China sind längst in den Nachhilfemarkt abgewandert, weil es dort die sattesten Löhne zu holen gibt."