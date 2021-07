Asmik Grigorian als Senta im "Fliegenden Holländer". Foto: Enrico Nawrath/BF





König Heinrich IV. (Kristof van Boven) und Richard III. (Lina Beckmann). Foto: Monika Rittershaus / SF

So ganz einstimmen mochte Eleonore Büning imnicht in den Jubel, mit dem der "Fliegende Holländer" in Bayreuth gefeiert wurde, deneine Frau dirigierte:. Die Inszenierung von, der das Stück in die sechziger Jahre verlegt, als Psychodrama erzählt und Senta denlässt, erscheint ihr "etwas lahm". Die "brillante Kapellmeisterin" Oksana Lyniv dirigierte am Premierenabend "auf Sicherheit, mit noch allzu fester Hand die effektvollen Höhepunkte ansteuernd: Der Klang entfaltet sich nicht,mit den Sängern", die auch nicht alle auf der Höhe waren. "Einzig das verhinderte Liebespaar sorgt für ungetrübte vokale Glanzlichter. ...singt seine Erik-Partie mit süßem Schmelz und, grandios fordernd und so leidenschaftlich, dass sich Senta aliasseiner nur erwehren kann, indem sie handgreiflich wird. Die Grigorian ist, mit ihrem unverwechselbaren, stählern-schimmernden Timbre, eine ganz außerordentliche Senta, ihre Ballade atemraubend. Diese junge Revoluzzerin bewegt sich wie ein Kerl,, widerborstig. Allein ihre Haltung signalisiert: Nicht mit mir!"In derist Reinhard J. Brembeck noch strenger: "'Tatort' statt Mythos" sah er hier. "Tcherniakov erzählt schlüssig, geht aber allen Problemen dieser Partitur aus dem Weg. Er verkleinert das Stück gegen die aus einer bissig heiteren Offenbachiade in romantische Dunkelheiten wegtauchende Musik auf, die auch musikalisch keine Erlösung bietet. ..., das Jenseitige, die Abgründe und die Urgewalt der Natur sind kein Anliegen von, die als erste Frau in Bayreuth dirigierte. Lyniv gelingen trotz einiger Wackler die geschlossenen Nummern derüberzeugender als die in Chromatik und Haltlosigkeit zersplitternde Psychounterwelt. Eine Dirigentin, ein Dirigent aber muss beides können".Für-Kritiker Jan Brachmann hörte sich das anders an: Lynivmit Grigorian und Cutler. Sie spürt viele psychologische und malerische Details im Orchester auf, entfacht nicht nur einen Sturm mit harschen chromatischen Böen, sondern zeigt auch dasin den Soli von Klarinette und Flöte. Und sie sorgt für dichte dramatische Anschlüsse, ohne den Singenden die Luft zu nehmen."Weitere Kritiken von Christian Wildhagen in der NZZ , Peter P. Pachl in der nmz , von Regine Müller in der taz , von Judith von Sternburg in der FR und von Miriam Damev im Standard , wo Ljubiša Tošić auch Dirigentin Oksana Lyniv porträtiert





In Salzburg hatShakespeares "Richard III." als Psychodrama inszeniert. BeiReinhard Kriechbaum kam das gut an : "Großes Schauspieler-Theater mit starken Bildern ohne jede Maschinerie. Karin Henkel ist eine, die mitso umgeht, dass daneben unsere nicht gerade blässliche moderne Medienwelt alt und fahl aussieht., dass einem gelegentlich das Blut in den Adern stockt. Den Mords-Kerl Richard hat Karin Henkel in dieser Koproduktion der Festspiele mit dem Schauspielhaus Hamburg weiblich besetzt, mit der. Das erhöht nicht nur die Fallhöhe zwischen Mensch und Bestie. In einer Bravourleistung an Konzentriertheit zeichnet diese Schauspielerin dieund sie führt zugleich vor, wie beängstigend folgerichtig psychosoziales Ausgeklinkt-Sein und berechnendes Kalkül ineinandergreifen. Dieser Despot in der Gewalt-Spirale handelt so, weil es für ihn der schlüssige Weg ist nach all den Kindheits-Traumata."In derist auch Egbert Tholl hingerissen von Lina Beckmanns Richard III.: "Sie ist angemalt wie, den sie spielt, sie geifert und greint, sie ist eine physische Wucht, voller haltloser Energie. Aber selbst sie findet kein Mittel gegen, das Morden nutzt sich ab, wer da gerade stirbt, ist einem irgendwann egal". Simon Strauß, obwohl er Beckmann zu Füßen liegt, notiert in der: "Der Abend funktioniert wie eine, bei der die Mannequins in immer neuen, noch hässlicheren Verkleidungen auftreten."Weitere Artikel: In der berichtet Sophie Diesselhorst vom Online-Festival "The Sun Sets Eight Times A Day", bei demzusammentrafen. Joseph Hanimann berichtet in dervom, wo ihm besondersInszenierung von Kata Wébers "Czastki Kobiety" ("Eine Frau in Stücken") gefiel: "Die Produktion aus dem Warschauer TR, eine der besten des Festivals, wird im November am Hamburger Thalia-Theater zu sehen sein." Imschreibt Kerstin Decker den Nachruf auf den Schauspieler