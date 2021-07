Imwieder Hoffnung für die liberale Demokratien. Die Populisten von Donald Trump über Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador bis zu Narendra Modi und sogar Victor Orban haben sich entzaubert, glaubt Mounk: "Zu Beginn des populistischen Aufstiegs konnte einegroße Versprechungen machen, denn ihnen fehlte eine Bilanz, an der man sie hätte messen können. Aber nach dem Erringen der Macht, haben sie kaum etwas einhalten können und verpfuschten den Umgang mit der Jahrhundert-Pandemie. Das hat die Wähler enttäuscht. Obwohl Populisten in der Regel eine glühende Anhängerschaft behalten, scheint ihre Fähigkeit, die Unterstützung einer Wählerschaft aufzubauen, in vielen Ländern rapide zu schwinden. Die Fähigkeit der etablierten Parteien,, hat sich ebenfalls verbessert. Oftmals hatten die traditionellen Parteien nicht erkannt, wie wütend ihre Wähler geworden waren und wie wenig ihre Politik noch den Präferenzen der Mehrheit entsprach. Einige haben inzwischen ihren Kurs korrigiert und gezeigt, dass sie Populisten an der Wahlurne schlagen können, wenn sie sich standhaft gegen Extremismus stellen undernst nehmen."Im-Interview mit Andrea Seibel spricht der russische Autor über seinen Thriller "Das perfekte Gift" und den: "Die ganze Geschichte des neuen Russland kann als eine des politischen Mordes betrachtet werden. Oppositionelle wie Galina Starowojtowa oder Boris Nemzow, die Journalistin Anna Politkowskaja, der Whistleblower Alexander Litwinenko, alle wurden brutal hingerichtet. Zwar beherrschte schon die Sowjetunion, doch zog manvor. Nun hat sich das Bild geändert: Der 'offizielle' Staat behauptet, nichts mit diesen Verbrechen zu tun zu haben - und sendet gleichzeitig eindeutige Signale, dass er hinter allem steht. Das bedroht die öffentliche Moral ungemein, denn so entsteht, wo es keine Regeln, keine Verantwortung gibt und die Gefahr überall lauert. Die Vergiftung ist die ekelhafteste Art des politischen Mordes. Diese Fälle sind am schwersten zu beweisen. Es bleibt viel Platz für Gerüchte und für die Armee von Trollen, die sich auch noch."Die Schriftstellerin erinnert in derallerdings daran, dass die Bolschewiki schon die Zarenfamilie im Halbdunkel der politischen Lüge umbringen ließen: "Dieses Verbrechen der Bolschewiki - ein symbolisches, aber keineswegs das schlimmste Verbrechen des Sowjetregimes - wurde von Anfang an, die zu zahlreichen Gerüchten, plausiblen wie unglaubwürdigen, Anlass gaben. In den folgenden Jahrzehnten verflochten sich Fakten und Spekulationen zu einem unauflösbaren Knoten. Ohne diean sich zu leugnen, führte die sowjetische Propaganda eine Reihe von Begründungen ins Feld, die diesen brutalen Mord als politisch gerechtfertigt erscheinen lassen sollten."