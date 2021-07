Das Streben nach Macht: Virginie Efira in "Benedetta"

Nonnen in der frühen Neuzeit, die unter Gottes befürwortendem Blick Sex haben:zeigt in Cannes seinen neuen Film "Benedetta", das auf einem Buch vonund dem Leben der Nonne Benedetta Carlini basiert. Der einstige Skandalregisseur ("Türkische Früchte", "Basic Instinct", "Showgirls") kehrt damit gewissermaßen zurück zu seinen Wurzeln. Ihn interessiertean dem Stoff, erklärt er im-Interview: "Für mich strebte Benedetta nach, um so leichter eine Beziehung zu einer anderen Nonne führen zu können. Wenn sie beispielsweise Äbtissin wird, dann bekommt sie ein eigenes Zimmer, wo sie ungestört Sex haben kann. ... Im Film wird man sehen, dass Benedettahatte. Jesus gibt ihr Anweisungen, nach denen sie eine Liebesbeziehung zu einer anderen Nonne eingehen soll."Mehr aus Cannes:-Kritiker Andreas Busche sah an der Croisette Neues vonund. Im Festivalblog der erzählt uns Andreas Kilb, was sich vor Ort nach der Coronalücke geändert hat und was beim Alten geblieben ist.Weitere Artikel: Die-Gruppe, die in Deutschland einige Multiplexe betreibt, weigert sich, den neuen Marvel-Blockbuster "Black Widow" zu zeigen, weil derden Film bereits in wenigen Tagen online stellen will, meldet David Steinitz in der. Dietmar Dath gratuliert in derdem Schauspielerzum 70. Geburtstag.Besprochen werden"Das Mädchen und die Spinne" ( Tagesspiegel , unsere Kritik hier ),"First Cow" ( SZ ),"Bad Luck Banging or Loony Porn" ( SZ , unsere Kritik hier ),auf BluRay veröffentlichter Anime "Made in Abyss" (),"Sommer 85" ( Tagesspiegel ), die-Serie "Katla" () und der aufgezeigte Action-Science-Fiction-Film "The Tomorrow War" mit SZ ).