Im hält Jonathan Jones den Atem an überBildern aus, die in einem neuen Band mit größtmöglicher Erhabenheit Mensch und Natur des unerschlossenen Gebiets festhalten: "Die Probleme Amazoniens sind bekannt und dringlich: Brandrodung, Abholzung, Monokulturen, Straßenbau. Aber Salgado - der mit seiner Frau Lélia die Familienfarm in Aimorés in ein Naturreservat verwandelt hat, die zum Vorbild fürwurde - zeigt, dass es noch immer viel gibt, für dessen Erhalt es sich zu kämpfen lohnt. Die moderne Welt hat mit all ihrer Habgier nur 'ein kleines bisschen am Rande zerstört. Das. Um diesen unberührten Ort zu zeigen, fotografiere ich das lebendige Amazonien, nicht das tote."In der kritischen Documenta-Schau "Politik und Kunst" im Deutschen Historischen Museum lernt-Kritikerin Catrin Lorch nicht nur, wie sich alte Nazis reinwuschen oder wie die amerikanische Kulturpolitik nach dem Krieg dengegen denin Stellung zu bringen half, sondern auch Skepsis zu entwickeln gegenüber einem Kunstgeschehen, das immer auch in politische Opportunitäten passen soll: "Warum war beispielsweise die elfte, vongeleitete Documenta nicht nur politisch weit gedacht, sondern künstlerisch so enorm einflussreich? Auch die, die sich auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise einen Ableger in Athen leistete, lässt sich erklären, wenn man sie nicht allein als Ereignis liest, das die Feuilletons bewegt, sondern als Ausdruck einer. Eine Verlagerung der Perspektive an den Rand der Europäischen Union, in den so apostrophierten 'Süden', war nicht opportun." Im schreibt Bert Rebhandl über die Ausstellung.Weiteres: Im-Interview mit Imke Staats spricht der Künstler über seine Nachtskizzen, die er in den Berliner Clubs anfertigt: "Ich. Ich korrigiere nicht. Auch Farben lege ich gleich an. Aus Faulheit - und um das Authentische zu wahren. Im Studio kann man klarer und perfekter arbeiten, aber es ist dann eine Inszenierung und keine Dokumentation. Vielleicht." In derannonciert Gina Thomas die anstehende Auktion vonanrührender Bärenkopf-Skizze Besprochen werden die Fotografie-Triennale RAY in Frankfurt ( FR ), ein Band mit Fotografien von) und die Schau "Tour de Force" im Museum Liaunig zu Gegenwartskunst in Österreich ( Standard ).