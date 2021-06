-Redakteur Alex Rühle ist auf seiner Reise durch Europa inangekommen und lernt: "Marseille ist längst nicht mehr die soziale Umwälzpumpe, die es mal war." Zu viele Menschen stehen dem RN nahe, dem rechten Rassemblement National, zu viele Menschen finden sich. Auch nicht die drei, mit denen Rühle spricht: "Das einzige Wort, mit dem man alle drei übrigens zum verdutzten Schweigen bringen kann, ist. Sie reagieren darauf jeweils ähnlich verwundert wie Stefan, der Dispatcher im ostslowakisch fernen Čierna nad Tisou. Marseille heißt auch deshalb 'Mars', weil man sich hier von Frankreich so weit weg fühlt. Aber Europa?!? Mon Dieu … 'Du bist hier vor allem Bewohner deines Quartiers', sagt Samy Johsua. 'Moi, je suis Félix Pyat. Dann Marseille. Danach Algerier, Franzose, Komorer. Aber Europäer - nee, also.'"Im Berliner Pilecki-Institut eröffnet morgen die Ausstellung ", die den Protest gegen das Lukaschenko-Regime dokumentiert. Richard Herzinger empfiehlt die Ausstellung in seinem Blog und weist auf diebei der Niederschlagung der Proteste hin: "In Belarus wendet es die gleiche Methode an, die sich zuletztals in seinem Sinne effektiv erwiesen hat: An der herrschenden Diktaturund den Forderungen der demokratischen Opposition keinen Millimeter nachzugeben, bis diese schließlich ermüdet und zerfällt. Auf der Basis dieses ebenso simplen wie skrupellosen Konzepts hatte der Kreml den venezolanischen Autokraten Maduro, als er schon zur Flucht entschlossen war, zum Durchhalten gedrängt... Putins Schlüsselrolle bei der Unterdrückung der belarusischen Demokratiebewegung ist vom demokratischen Europa unterschätzt worden."Außerdem: Der in Deutschland lehrende belarussische Historiker schildert in derdie Repression in seinem Heimatland.Peter Unfried unterhält sich in dermitüber die heutigen Grünen, den Wahlkampf und besonders auch die Frage, ob Deutschlandliefern dürfe, in der Fischer Robert Habeck unterstützt: "Es ist mehr als die Sicherheit. Es geht um dienach dem Ende des Kalten Krieges, Grundsätze der Demokratie, der Entscheidungsfreiheit, Absage an Hegemonialmacht und das Prinzip militärischer Eroberung, Unverletzlichkeit der Grenzen. Das steht da alles infrage, darin liegt auch der große Unterschiednach 1989. Die EU ging Richtung 21. Jahrhundert und Russland unter Putin in die exakte Gegenrichtung, Richtung der Machtpolitik des 19. Jahrhunderts, der ''. Zugleich aber ist Europa der gemeinsame Kontinent und daran wird sich nichts ändern."Die Frage ist nicht, ob Annalena Baerbock bei ihrer Bio ein bisschen geschummelt hat, das Problem ist dieselbst - Politologiestudium, Assistenz bei Abgeordneten, Parteiämter -, die beigleich aussieht, meint Gunnar Hinck in der: "Dabei ist die Tendenz, dass die Politik ihren Nachwuchs zunehmend aus sich selbst heraus rekrutiert, kein Naturgesetz, sondern wurde kräftig gefördert durch immer günstigere Rahmenbedingungen. Diefür einen Bundestagsabgeordneten hat sich in den vergangenen 15 Jahren. In den meisten Bundesländern ist die Tendenz ähnlich. Ein Parlamentarier kann daherals früher. Inzwischen dienen die Fraktionen de facto als Trainee-Stelle für den Parteiennachwuchs, obwohl sie finanziell und rechtlich doch getrennt von den Parteien sind." Ein ähnliches Problem der gleichförmigen Biografien hat auch der Journalismus.