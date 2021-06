-------

Diebringt ein großartiges Dossier zur Erinnerung an denvor achtzig Jahren ( Editorial ). erzählt in einem sehr persönlichen Text, wie er in den Sechzigern zum ersten Mal nach Moskau reiste, wie er lernte, die Abgründe der Geschichte auszuloten, und wie er dabei auch versagte: "Es war mir bei meinen Reisen seit den siebziger Jahren nicht klar, dass ich mich auf denbewegte, der - bis auf ein Jahr in Belgien und Frankreich - an der 'Ostfront' im Einsatz war. Wie viele meiner Generation, die alles besser und sich auf derder Geschichte wussten, war es bald zum Bruch gekommen. Man schwieg, wo es besser gewesen wäre, nachzubohren und zuzuhören. Aber ich, der marxistisch aufgeklärte und moralisch überlegene Sohn, war an dem Gespräch mit dem Vater, dem vor dem Krieg jungen, angehenden Hoferben aus dem Allgäu, nicht mehr interessiert."Außerdem besucht Sabine Seifert das ehemalige Kriegsgefangenenlager Sandboste und spricht mit, dem Leiter der Gedenkstätte. erinnert an eines der schlimmsten Verbrechen, die- Schulze hat in den Neunzigern einige Jahre in Sankt Petersburg gelebt. Und Klaus Hllenbrand spricht mit dem Staatsanwalt Thomas Will über Ermittlungen zu Kriegsverbrechen in. Der grüne EU-Abgeordnete sagt im Gespräch mit Thomas Gerlach und Stefan Reinecke: "Wir haben Verantwortung gegenüber der, nicht gegenüber der russischen Regierung."Und der belarussische Autor erzählt im Gespräch mit Barbara Oertel, wie das Lukaschenko-Regime die Vergangenheit nutzt, um die Gegenwart gleichzuschalten. Und dabei die atlbekanntennutzt: "Es gibt viele Parallelen. Jeden Tag verschwinden Menschen und werden so lange gefoltert, bis sie sagen, Lukaschenko sei ein großer Führer. Der einzige Unterschied ist, dass wir nicht so viele Opfer haben wie während der Stalin'schen Repressionen. Aber wir sind ja in Belarus auch nur neun Millionen. Doch allein in den letzten neun Monaten sinddurch die Gefängnisse gegangen."In derweist der Historiker, Professor an der Rutgers University, aufzum Überfall hin, Interviews, die direkt nach der Befreiung deutsch besetzter Gebiete geführt wurden: "Ihre Entstehung verdanken diese Interviewprotokolle einer, die sich zum Ziel gesetzt hatte, den Krieg umfassend zu dokumentieren. Zu diesem Zweck folgten kleine Teams von Historikern und Stenografinnen der Roten Armee auf ihrem Vormarsch nach Westen, um in zerstörten Städten und Dörfernzu sprechen."kommt in derauf die sowjetische Mitverantwortung für die von den Deutschen fabrizierte Apokalypse zurück: "hätte es Hitler nicht gegeben. Tatsache ist, dass Stalins Politik der Möglichkeit, diefür die Weiterentwicklung der Streitkräfte Nazideutschlands zu benutzen, Vorschub geleistet hat. Derbedeutete nicht nur die Aufteilung der Welt, sondern auch ein Befeuern des Krieges. Die Regierenden in der UdSSR freuten sich sogar naiv über Hitlers Erfolge im Westen und schickten Grußtelegramme anlässlich seiner Siege."Sonja Zekri hat für diedie Dauerausstellung im neuen Dokumentationszentrum besucht und ist mit der Balance von deutscher Schuld und deutschem Leid in der Ausstellung ganz zufrieden: Der Weg im zweiten Stock "führt durch Räume über die, über die 'Lebensraum'-Ideologie für das besetzte Osteuropa. Einzelne Vitrinen sind derin Polen, Ungarn, der Sowjetunion gewidmet und dem. Das alles ist knapp, aber unmissverständlich .. Und doch gab es (im ersten Stock) den, der aus Ostpreußen in einem viel zu großen Fellmantel floh, den, der in Polen ein 'N' auf der Kleidung trug, das ihn als Deutschen auswies, kann die Ausstellung den Widerspruch zwischen nationaler Verantwortung und individueller Unschuld nicht auflösen. Und sie versucht es glücklicherweise auch nicht." In einem zweiten Artikel erinnert Nico Fried an das schwierige Verhältnis von Angela Merkel und, Mitbegründerin des Zentrums, die nicht zur Einweihung eingeladen war. Im unterhält sich Udo Badelt mit der Leiterin des Zentrums