Es wird Zeit, dass Deutschland endlich desvor achtzig Jahren und des mörderischen Krieges gedenkt, den die Nazis dort führten, schreibt-Redakteur Joachim Käppner im Leitartikel der Zeitung. Er kann es nicht lassen, das große Thema mitzu verbinden: Frank-Walter Steinmeier, der angemessene Worte zum Anlass fand, wünscht er eine zweite Amtszeit. Aber Käppner istzufrieden. "Nur ein Beispiel: Ist es wirklich eine kluge Idee, wenn derWaffenlieferungen an die Ukraine anregt? Man kann, ja soll Putins Gewaltpolitik dort verurteilen, aber dabei doch nicht vergessen, dass nicht wenige Ukrainer, damals von Stalin brutal unterdrückt, zuwurden - und viele andere Ukrainer wiederum Opfer der Nazis. Diese Wunden einer sehr komplexen und grausamen Geschichte sind bei Russen und Ukrainern nicht verheilt."Der "", der 19. Juni, ist der Tag, an dem in den USA endgültig die Sklaverei abgeschafft wurde. In diese Woche wurde er mit dem "Juneteenth National Independence Day Act" vom Senat und Joe Bidengemacht, berichtet Christian Zaschke in der: "Die politische Umsetzung ging nun für amerikanische Verhältnisse. Am Dienstag dieser Woche verabschiedete der Senat einstimmig die Gesetzesvorlage, der zufolge Juneteenth ein nationaler Feiertag werden sollte. Dass es in diesem zerstrittenen Land jemals wieder einen einstimmigen Senatsbeschluss geben würde, hätten wohl selbst kühnere Optimisten nicht für möglich gehalten."Die Historikerin erinnert in derallerdings daran, dass das Ende der Sklaverei in den meisten Staaten nicht das Endebedeutete - bis heute: "Der Juneteenth sollte uns also nicht nur an die Freude und Erleichterung erinnern, die das Ende der Sklaverei begleiteten, sondern auch an dieder Auseinandersetzung mit dem Erbe der Sklaverei. Dank der Bemühungen von Generationen von Aktivisten gehören Gesetze, die explizit auf der Grundlage von Hautfarbe diskriminieren, der Vergangenheit an. Aber heutige Konservative erinnern an ihre Vorgänger aus dem 19. Jahrhundert, wenn sie die Duldung der Bundesbehörden fürin Bundesstaaten fordern und dies mit den Rechten von Bundesstaaten und angeblich verfälschten Wahlergebnissen rechtfertigen."