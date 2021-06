Sandra Hüller in "The Shape of Trouble to Come". Foto: Andreas Schlager / Schauspiel Leipzig





Die Schauspielerinkann es sich natürlich erlauben, ihr eigenen Ding zu machen, aber was sie mit ihrer Kompanie FARN.collective auf die Beine stellt, ringt -Kritikerin Christine Dössel doch große Bewunderung ab. Zum Beispiel die erst in Leipzig, dann in Bochum gezeigte Performance "The Shape of Trouble to Come", eine, die die alte Erzählung vom Jäger, der loszieht, um das Mammut zu töten, unterminieren soll: "Weshalb sich Hüller in ihrem impulsiven Eingangsreferat gleich mal über das 'lange, harte Ding' des Mannes in seiner angeblich kulturbegründenden Bedeutung als Waffe und Werkzeug mokiert (gemeint sind Speer und Keule). Ihre Patinnen im Geiste sind die feministische Naturwissenschaftshistorikerinund die 2018 gestorbene Science-Fiction-Autorin. Mit ihnen feiert Hüller als Werkzeug der ersten Stunde das Behältnis, den Korb, den Beutel: Da kann man etwas Nützliches und Schönes hineintun und auch wieder herausholen. Samen zum Beispiel. Etwas säen statt töten."Georg Kasch sah den Abend allerdings am Ende ein wenig zerfasern.Dieerreicht jetzt auch die Oper, stöhnt Manuel Brug in der, dabei war es hier immer schon eine Errungenschaft, dass Wagner von schwarzen Sopranistinnen, Don Giovanni von fluiden Mezzos und alte Ammen von Countertenören gesungen wurden. Aber ein schottischer Chor darf nicht mehr' "Nixon in China" singen, ärgert sich Brug, er musste sich nach dem Tweet eines Sängers - "" - für seine "Verfehlung" entschuldigen: "Dieser Julian Chou-Lambert hat für seine absurd übersteigerten Vorwürfe nun immerhin seine 15 Minuten Ruhm bekommen, aber die bedeutende Oper 'Nixon in China' wird vermutlich ab jetzt in den englischsprachigen Ländern einen schweren Stand haben. Weil man nirgends außerhalb Asiens eine weitgehend asiatische Besetzung wird zusammenstellen können. So geht es auch schon'Porgy and Bess', das die Rechtinhaber schon seit Jahrzehnten nur für eineder farbigen Rollen freigeben; was in Europa eigentlich nur noch Gastspiele möglich macht. Und das ausgerechnet bei einem Werk, das von einemund einem Angehörigen dergeschrieben wurde und zeittypisch ziemlich viel rassistische Stereotype aufweist, mehr zum Beispiel als'Turandot'."Besprochen werdendeutsch-türkische Familiengeschichte "Mutter Vater Land" in Bremen (das taz -Kritiker Benno Schirrmeister davon überzeugte, dasshaben muss)"Stück "Ode" am Schauspiel Frankfurt ( FR ),Adaption vonRoman "Leben und Zeit des Michael K." für die Handspring Puppet Company beim Festival Theater der Welt (die Simon Strauß in derabsolut formidabel findet), Uwe Eric Laufenbergs Inszenierung von"König Lear" im Staatstheater Wiesbaden ( FR ),"Don Juan" am Schauspiel Stuttgart ( Nachtkritik ) und Andreas Homokis Inszenierung von"Lohengrin" an der Wiener Staatsoper ( Standard ).