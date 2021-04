Die gewalttätigen Proteste inin den letzten Tagen haben gezeigt, dass die Irland-Frage imnicht befriiedigend gelöst werden konnte. Protestantische Unionisten begehren gegen diezwischen Nordirland und der Mutterinsel auf. Boris Johnson hat noch nicht viel zu den Vorkommnissen gesagt, notiert Jonathan Powell im: "In der EU-Kommission befürchten einige, dass Johnson zweigen will, dass das Protokoll nicht funktionieren kann, um die EU zu zwingen, eine Grenze in derzwischen Irland und dem Kontinent zu errichten, was die Republik Irland letztlich aus dem Binnenmarkt herausnehmen würde. Das Problem für die Unionisten, die eine Abschaffung des Protokolls fordern, ist, dass sievorschlagen müssen, und eine akzeptable Alternative wurde in den letzten sechs Jahren."Dieist wirklich in einer Situation, in der sie nicht gewinnen kann, bedauert Florian Hassel in dersetzt gerade eine "gewaltige Streitmacht" für Truppenübungen in Bewegung - etliche davon an der Grenze zur Ukraine. Derwird bereits von den Russen kontrolliert. Und einkönnte der sinkenden Popularität Putins vor den Wahlen im September aufhelfen, fürchtet Hassel: "Seit Monaten nimmt die dafür notwendigean Fahrt auf. Wenn das angeblich von den Ukrainern entfachte Feuer groß ausfalle, werde man gezwungen sein, zum Schutz russischer Staatsbürger einzugreifen, heißt es. Nach dem Einmarsch russischer 'Friedenstruppen' wäre die Organisation einer 'Volksbefragung' zum Anschluss an Russland nach dem Vorbild der Krim nur noch eine Frage der Zeit. Die Ukrainer stehengegenüber."

Gesellschaft

Der Verleger und Leiter des Literaturhauses Hamburg Rainer Moritz wendet sich in einem ganzseitigen FAZ-Essay zwar gegen Reinheitsverfechter in der Sprache, die sich bei jedem "wegen" mit Dativ die Haare raufen. Das Gendern empfindet er in der Deutschen Sprache aber als gewaltsam. Er rät zu Gelassenheit: "Wem das Sternchen missfällt, der darf sich aber ruhig zurücklehnen: Sprachökonomisch sind dessen komplexe Varianten nicht. Eine 'erfundene' Wortbildungsform, die nicht aus dem Sprechen im Alltag erwachsen ist, hat keine Zukunft. Wenn, so die Linguistin Ewa Trutkowski, die 'Vermeidung unnötiger Komplexität' eine der 'Haupttriebfedern für Sprachwandel' darstellt, darf man auf den Lauf der Zeit bauen."



In der Welt ist Boris Pofalla regelrecht sauer, über den Artikel von Georg Blume in der Zeit, der Michel Foucault als Päderasten zeichnete, der in Tunesien kleine Jungen auf Grabsteinen vögelte. Beweise dafür gebe es nicht, so Pofalla, und Foucault wurde in Tunesien immerhin "systematisch von der Polizei überwacht", die ihn auf der Stelle festgenommen hätte. "Das Sittengemälde, das uns hier gemalt wird, offenbart also vor allem eins: die Ressentiments derer, die sich männliche Homosexualität imaginieren als etwas Klandestines, Päderastisches, Gewaltvolles, etwas, bei dem es immer Opfer geben muss, Beherrschte und Herrscher, Jäger und Beute. 'Foucaults tunesische Jungen' eben - und den unersättlichen Homo. ... Es wäre komisch, wenn es nicht so bizarr wäre: Aber nun werden sich wohl viele straighte Journalistinnen und Journalisten damit befassen, welcher Mann 1968 oder 1969 hinter welchem Busch in Nordafrika welchem anderen Mann die Hose geöffnet hat, während beiden dafür das Gefängnis drohte."



Angesichts der sehr deutschen Diskussion über "Privilegien" und "Sonderrechte" für Geimpfte sieht Gerhard Matzig in der SZ die Jungen abgehängt: Sie müssten Solidarität üben bis zu ihrem eigenen, in einiger Ferne liegenden Impftermin. Dabei wissen sie, "dass die letzten Leute, die geimpft werden, auch die Menschen sein werden, die zuletzt zur Normalität zurückfinden: Wie soll man kein Verständnis haben für das Empfinden eines jungen Menschen, der sich um Teile seines Lebens betrogen sieht? Aber dennoch fragt sich, wie man drauf sein muss, um dem 83-jährigen Nachbarn, der bald ins Restaurant darf, indem er die harte Tür mit der gelben 'Impf- oder Porophylaxebescheinigung' überwindet, diese Normalität zu versagen?" Matzig setzt seine Hoffnung auf "einen unerwarteten Anfall kollektiver Weisheit abseits von Recht und Gerechtigkeit", die die so Ermahnten allerdings gar nicht so unerwartet längst ausüben.



Im zweiten Teil seiner Welt-Serie über den politischen Islam schreibt Ahmad Mansour über die Entstehung der Muslimbrüderschaft, die zuletzt mit dem ägyptischen Theologen Muhammed al-Ghazzali in den achtziger Jahren einen Paradigmenwechsel eingeleitet habe, der die Muslime im Westen als Chance begriff: "Es ging darum, die Stärke des Westens erstmals für die Angelegenheiten des Islam zu nutzen, um dann die westlichen Staaten im Sinne des Islamismus zu unterwandern." Dieser politische Islam ist also "als moderne politische Bewegung sehr jung im Vergleich zur Religion, auf die er sich beruft. Und obwohl der Islam immer - mal mehr, mal weniger - politisch war, darf man ihn nicht gleichsetzen mit dem Politischen Islam." Tatsache sei aber auch, dass diese Bewegung von vielen westlichen Regierungen unterstützt wurde: "In Deutschland beispielsweise wurde die Rückbesinnung zur nationalen und religiösen Identität sogar als Chance betrachtet, dass die Menschen irgendwann, nachdem sie ihren Gastarbeiterauftrag erfüllt hatten, in ihre Heimatländer zurückkehren würden. So musste man diese Menschen gar nicht erst integrieren."