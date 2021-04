Die Autorin, die allein schon für ihren halb gegenderten Titel "Schäm dich! Wie Ideologinnen und Ideologen bestimmen, was gut und böse ist" von links und recht angegriffen wird, betont im-Interview mit Anne-Marie Goldmann, dass sieundwirklich für tolle Theoretiker hält. Aber die Abgehobenheit und der Dogmatismus der woken Linke geht ihr trotzdem gegen den Strich: "Den meisten Migranten helfen die Gendersternchen genauso wenig wie die Scham der Weißen, die irgendwelche privilegierten Rich Kids im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zur Schau stellen. Man sollte sich viel eher fragen: Wo liegen die wahren Probleme? Warum werden zum Beispiel gut integrierte Flüchtlinge mit Ausbildungsvertrag immer noch einfach so über Nacht abgeschoben? Aber mit einem Milieu, das nichts mit Foucault und Bourdieu anfangen kann, will sich die Anti-Rassismus-Bewegung nicht wirklich auseinandersetzen. Realpolitik ist ihnen viel zu anstrengend. Leichter ist es, mit dem Finger auf den alten, weißen Mann zu zeigen und dafürund Facebook abzuräumen. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen realen Problemen und, den wir momentan führen, der immer mehr ins Rassistische und Reaktionäre abdriftet."Schnellschreiber mokiert sich in derüber die Kritiker der Wokeness und wehleidige Liberale: "Es heißt, diese aufmüpfigen Minderheiten würden immer nur an Macht statt an die Wahrheit denken. Schon Foucault habe gepredigt, dass es gar keine Wahrheit gebe. Erstens hat Foucault gar nichts 'gepredigt'. Und zweitens ist an dem Gedanken, dass sich unsere Konzepte und Kategorien des Normalen und Abnormalen, des Gesunden und Kranken, mit der Zeit ändern, vielleicht etwas, na, wie könnte man sagen: Aufklärerisches?"