Für dieunterhält sich Artur Weigandt mit dem belarussischen Aktivisten und Punkmusiker, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Auf die Fage, warum er sich mit dersolidarisiert, obwohl er selbst mit einer Frau zusammenlebt und drei Kinder hat, antwortet er: "Es ist schwierig, in einem postsowjetischen Land wie Belarus. Je östlicher man kommt, desto weniger werden andere Lebensstile akzeptiert. Ich sage homophoben Leuten, sie sollten sich um sich selbst kümmern und nicht um das Leben anderer. Leute, die Homosexuelle hassen, kompensieren etwas in, womit sie nicht umgehen können. Viele hielten mich für einen schwulen Idioten, weil ich anders aussehe. Den Leuten hier ist wichtig, wie man aussieht, nicht wie man im Inneren ist."Am 17. Juni wird dieaufgelöst und die Akten dem Bundesarchiv übergeben. Im Rückblick würdigt Hubertus Knabe (in der) die Arbeit der Behörde, aber es gibt auch Kritik, zum Beispiel an derder Akten: "Von 51 Kilometern archivierten Unterlagen wurden in fast 30 Jahreninhaltlich erschlossen. Bei den 61 Kilometern, die 1990 in den Büros herumlagen, sind es zwar 94 Prozent, doch die vermutlich wichtigsten Unterlagen - Millionen- verstauben immer noch in über 15 000 Säcken. Das gravierendste Manko ist freilich, dass das Netz der Stasi bis heute im Dunkeln liegt. Anders als in Tschechien haben Außenstehende keine Möglichkeit, zu überprüfen, ob eine Person für den Staatssicherheitsdienst tätig war. Vor allem in den sozialen Netzwerken gedeihen deshalb die Gerüchte, wer alles für die Stasi gearbeitet habe. Stellt man in Rechnung, dass die Behörde bisher mehr als 3 Milliarden Euro kostete, war das deutsche System."Die Russen wollen den Westen nicht mehr physisch erobern, sagt der ehemalige estnische Premierim Gespräch mit Jeffrey Gedmin in der Zeitschrift: "Es ist ein viel besserer Weg,, um die Regierungen Europas zu kontrollieren und sie dominieren zu können, ohne von der EU oder der NATO blockiert zu werden, oder sogar Länder dazu zu bringen, diese beiden Gremien zu verlassen. Aber die Russen wollen. Sie wollen sich immer noch in Paris amüsieren. Sie wollen in der Lage sein, Ihr Geldzu waschen, wo es sicher ist. Und warum wäscht man sein Geld überhaupt? Weil Eigentum im Westen respektiert wird. Sie wollen ihr Villen am Mittelmeer und ihre Wohnungen und Villen in Belgravia in London und in Miami."Polen versucht, mit Aleksander Stepkowski einen fundamentalistischen Katholiken als Richter beimunterzubringen, berichtet Daniela Wakonigg bei. Stepkowski gehört der Organisation "" an, die den Kampf gegen Abtreibung und die Rechte Homosexueller anführt. Vor der Organisation warnt laut Wakonigg das "Europäische Parlamentarische Forum für sexuelle und reproduktive Rechte" ( EPF ): "'In Polen ist Ordo Iuris eine, die das Innenleben des polnischen Staates infiltriert hat', so der Hintergrundbericht des EPF weiter. Dies erkläre, warum so viele reaktionäre Initiativen in den letzten Jahren in Polen so viel Kraft gesammelt hätten. Die Organisation suche nach Möglichkeiten, ihre ultrakonservativen Ansichten in das geltende Rechtzu übertragen."