ist der letzte Schrei, schreibt Alex Bohn in seiner Reportage fürs: Längst werden Bestände von findige Händen geplündert, mit kuratierten Einkaufserlebnissen gelockt und Fundstücke von Designern veredelt und als Einzelstück zu horrenden Preisen angeboten. "In den USA spricht Dominique Drakeford, die sich als Aktivistin für Nachhaltigkeit engagiert und sich in den Medien und bei Nachhaltigkeitsforen für den Verkauf von Secondhandmode einsetzt, von einer '' des Marktes. In Amerika, so sagt sie, haben vor allen Dingen- und somit oft POC-Gemeinschaften - die modische Akzeptanz der Kleidung aus zweiter Hand vorangetrieben. Jetzt, da Vintage plötzlich ein Trend ist, steigen die Preise, so Dominique Drakeford, und ''. Tatsächlich hat die Nichtregierungsorganisation Goodwill, die in den USA Läden betreibt, in denen Kleiderspenden und Haushaltswaren an Bedürftige abgegeben werden, bereits 2019 zusammen mit Google einen Workshop angeboten, in dem Mitarbeiter von Secondhandläden lernten, wie sie die gespendeten Waren so im Laden stylen, dass siegefallen."