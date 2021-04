"Uhm …"



Ursula von der Leyen, president of the European Commission, stood stunned. As President Recep Tayyip Erdogan of Turkey and Charles Michel, president of the European Council, sat in their gilded seats for a photo op, there was no chair for her. https://t.co/NaUlY8G7gF pic.twitter.com/RZ3ir7K3KF - The New York Times (@nytimes) April 7, 2021

Besuchen ein EU-Präsident und eine EU-Präsidentin den türkischen Präsidenten:



"Ähhhm?!" pic.twitter.com/IRW07EKCq4 - Stefan Leifert (@StefanLeifert) April 6, 2021

Dieleben "unter Besatzung", sagtim großen Gespräch mit Sonja Zekri: "Ich denke, dass Europa nicht ganz begreift, welche große Gefahr von Belarus ausgeht. Es geht ja nicht nur darum, dass wir leiden. Diesteht auf dem Spiel. Es kann einengeben,. Belarus ist die letzte Bastion des. Und wenn der Kommunismus siegt, wird es nationalistische Bewegungen und- in Russland, in Polen, in Ungarn. (…) Natürlich liegt auf Belarus der Schatten Russlands. Wir hören eindrucksvolle Worte der Unterstützung, aber wir brauchen jetzt Taten. Sanktionen gegen einzelne Regierungsmitglieder bewirken nicht viel."Das #Sofagate beschäftigt die sozialen Medien. Es geschah bei einem Besuch des europäischen Ratspräsidentenund der Kommissionspräsidentinbei Tayyip Erdogan, den man mit weiteren Milliarden füttern will, um Flüchtlinge abzuhalten. Für von der Leyen war neben Erdogan, nur Charles Michel fand einen Platz, in den er sich fläzen konnte. Von der Leyen gab ihrem Unmut mit einem ".." Ausdruck und musste sich dann sozusagen an den Katzentisch setzen. Am besten kann man das #Sofagate in einem Tweet dersehen:-Korrespondent Stefan Leitert zeigt in einem Thread, dass dieserwar, denn bei anderen Gelegenheiten hat Erdogan durchaus drei Sessel aufgestellt. Und er geschah in dem Moment, als die Türkei aus derausgetreten ist (unsere Resümees ):Der eigentliche Skandal in diesem Video ist der EU-Ratspräsident und ehemalige belgische Premierminister, der in peinlicher Bräsigkeit das ihm von Erdogan angebotene Privileg akzeptiert, schreibt Tim King bei: "Was ein Anlass fürhätte sein können und sollen - Michel und von der Leyen waren schließlich auf einer gemeinsamen Reise, um eine gemeinsame Position zur Türkei-Politik zu vertreten - wurde stattdessen zu einem dieser, in denen die EU von Rivalität zwischen Institutionen und Eitelkeit besiegt wird." Michel sah auch später keinen Grund, sich zu entschuldigen, meldet auch.