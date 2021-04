Im März bezichtigte der liberale Publizistin einer französischen Kultursendungdesan minderjährigen Jungen. Weder die Moderatoren noch die französischen Medien schenkten der Anschuldigung zunächst viel Aufmerksamkeit, auch der von Sorman in seinem neuen Buch "Dictionnaire du Bullshit" erhobene Vorwurf, Foucault habe tunesische Jungs zwischen acht und neun Jahren 1969 bei Vollmond auf dem Friedhof von Sidi Bou Said, wurde nicht in Frankreich, sondern nur von deraufgegriffen, resümiert Martina Meister in derund fragt: Was ist dran an dieser "Bombe"? Und muss Foucault jetztwerden? Vorerst wohl nicht: In Sidi Bou Saïd "hat sich jetzt die Korrespondentin der Wochenzeitungauf Spurensuche begeben. Und das Bild, das Frida Dahmani malt, ist sehr viel nuancierter als die Erinnerungen Sormans. Sie trifft dort auf Moncef Ben Abbes, eine Art lebendiges Dorfgedächtnis: 'Foucault war kein Pädophiler, aber er fühlte sich, von Knaben zwischen 17 und 18, die er in den Büschen unterhalb des Leuchtturms nahe des Friedhofs traf', wird Ben Abbes zitiert." Sorman lehnte Interviewanfragen ab, derweil "nutzen die rechten Medien den Vorwurf, um den Alt-68ern den Prozess zu machen.."Auch dieeröffnet ihr Feuilleton heute mit den Vorwürfen gegen Foucault. Willi Winkler hat bei, dem ersten Foucault- Biografen , nachgefragt, aber keine Reaktion erhalten. Dafür antwortet, Philosophieprofessor am Institut für Kulturwissenschaften in Leipzig und Mitherausgeber des "Foucault-Handbuchs" : Für ihn, "ist es 'eher nicht vorstellbar, dass Foucault minderjährige Araber sexuell ausgebeutet hat. Ich habe 1982 Foucaults Vorlesungen in Paris besucht; er hat mich beeindruckt als jemand, der an sein eigenes Verhalten - als Professor, als Intellektueller -. Der Versuch, Foucault als drogenlustigen Maverick oder alszu charakterisieren, sind früher geäußerte Bilder, die eine Verbindung von Leben und Werk insinuieren.' Schneider hält eine solche Verbindung für kurzschlüssig."Bereits gestern hatte Georg Blume in der- in einem heute hinter Paywall online stehenden Artikel - über die Vorwürfe berichtet. Blume hat, der möchte aber nicht konkreter werden: "Diese Affäre. Ich bin nicht Teil der Pariser Intelligenzija. Ich lebe zurückgezogen, bin Franzose und Amerikaner. Ich spreche über Foucault nur aufgrund der, die in Frankreich seit Jahrhunderten existiert." (…) "Allerdings räumt Sorman ein, dass er selbst Foucault nie auf diesem Friedhof gesehen habe. Doch bekam er mit, wie damals unter Intellektuellen über Foucault gesprochen wurde, vor allem in der Entourage des Chefredakteurs des linken Pariser Wochenmagazins, Jean Daniel. Der verbrachte viele Urlaube in Sidi Bou Saïd und traf dort auf Foucault. Diese Gruppe, so erinnert sich Sorman, habe über die sexuellen Eskapaden Foucaults gelästert, man habe über seine nächtlichen Friedhofsabenteuer mit kleinen Jungen gelacht. '.'"In dervom Ethikrat, warum sie bereitsihre Rechte (in der"Privilegien" genannt) erst zurückgeben will, wenn ein sehr viel größerer Anteil der Bevölkerung geimpft ist. Im Interview mit Jasmin Kalarickal sagt sie: "Wir müssen aufpassen, dass die, die wir den Bürgerinnen und Bürgern auferlegen, nicht überstrapaziert wird. Wenn bei 11 Prozent Geimpften darüber diskutiert wird, dass diejenigen, die geimpft sind, Dinge tun dürfen, die andere nicht tun dürfen, und gleichzeitig nicht allengemacht werden kann, wird das zu Recht als ungerecht empfunden.""Das nächste Virus könnte ein", sagt der griechische Epidemiologe und Soziologeim Gespräch mit Christine Brinck. Spätestenssieht er Licht am Ende des Tunnels, vorher gelte es aber die Trümmer zu beseitigen: "Millionen Menschen haben Jobs oder Geschäfte verloren, Millionen Kinder und junge Leute haben Unterricht verpasst. Millionen, die die Krankheit überstanden haben, sind angeschlagen. Das ist. Etwa fünfmal mehr Menschen, als gestorben sind, werden langfristig behindert sein. All dieser soziale, psychische, ökonomische und medizinische Schutt muss erst einmal abgetragen werden. Wenn man sich dieanschaut, braucht das etwa zwei Jahre. (…) Ende 2023, Anfang 2024 beginnt die postpandemische Phase. Das Leben kehrt zu einer Art Normalität zurück. Es könnte sogar so aussehen wie die, die Goldenen Zwanziger des vergangenen Jahrhunderts nach der Spanischen Grippe."