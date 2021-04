Beschwingt erzählt Gustav Seibt in dervon seinemdes stillgelegten Tempelhofer Flughafens. Geimpft wurden Männer und Frauen ab sechzig. "Es ist die, die Steuerzahler der vergangenen vierzig Jahre, die die das Land am Laufen hielten und es oft immer noch tun." Die Schar der Helfenden wiederum sah aus, "als seien sie von der Neuköllner Sonnenallee,', aus dem Bülow-Kiez in Kreuzberg oder dem einstmals roten Wedding kurzfristig herbeigerufen worden. Die Ankommenden also sind weißhaarig, die Empfangenden eher schwarzhaarig. Manchmal sieht es aus wie in der Serie '4 Blocks' oder in einem Rapper-Video. 'So könnte Berlin künftig funktionieren', schriebkürzlich in der, 'gutgelaunt, gut gemischt, zum Nutzen aller. (…) Unwillkürlich ergriff mich in dem monströsen Faschistenbau das freudige Gefühl, wir alle hier - 'Wir sind Berlin'. So hatte sich.'"ist die grünbraune Hochburg des "". Minh Schredle ist in der Stuttgarter linken Wochenschriftimmer noch einigermaßen fassungslos die CoronaleugnerInnen am Samstag hier demonstrieren durften: "Nicht nur zeigte sich dieam vergangenen Samstagbei Verstößen gegen den Infektionsschutz. Teils entstand sogar der Eindruck einer überhinausgehenden Kumpelhaftigkeit zwischen Rechtsbrechern und Ordnungshütern. Etwa wenn .. Heinrich Fiechtner mit einer stilisierten Hakenkreuzbinde als Maske unter dem Kinn mit zwei Polizisten plaudert, dabei den Landtagsdirektor als 'antidemokratische Ratte' betitelt -."In derStephan Anpalagan, dass die Polizei, die bei linken Demonstrationen oft Härte zeige, bei denuntätig bleibe, obwohl die Auflagen nicht eingehalten werden: "Es ist eine gefährliche Mischung aus, unübersichtlichem Versammlungsgeschehen und polizeilicher Überforderung, die sich in solchen Demonstrationen wiederholt Bahn bricht. Die Coronapandemie ist für eine komplexe Organisation wie die Polizei noch immer neu, und auch nach vielen Monaten und Dutzenden Demonstrationen scheint eszu geben, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Zumindest machen sich langsam reifende Erkenntnisgewinne innerhalb der Polizeibehörden und ihrer Funktionäre bemerkbar. So hieß es noch im Mai 2020 in einem Tweet der 'Gewerkschaft der Polizei' (GdP): '#Corona - Teilnehmende an sogenannten Hygienedemos dürfen nicht pauschal kriminalisiert werden.' Es gelte zwischen Agitatoren, Mitläufern und Beobachtern zu differenzieren. #GdP-Vize Jörg Radek: 'Dazu braucht die #Polizei klare Lagebilder.'"