Im stellt Joana Nietfeld den Berliner Künstlervor, der seine abstrakten Stadtbilder - einige sind gerade in der der Schwartzschen Villa in Berlin zu sehen - seit zwölf Jahren vonin Wichí im Norden Argentiniens weben lässt. Etwas unbehaglich ist der Kritikerin dabei: Die Frauen "beherrschen einemit Chaguar, einem Material, das in einer aufwändigen Prozedur aus Kaktuspflanzen gewonnen wird. Holzapfel gefiel die Technik, die natürlichen Farben und das Material. Er bat die Weberinnen, seine 'Entwürfe von Bildern der Stadt, ihrer Schatten und ihrer einzelnen Blöcke zu weben'." In Leipzig sitzend, muss der, kann wenig eingreifen. Aber er mag die Gegensätze, wie er bekennt. Dass die Frauen im ländlichen Chaco seine abstrakten Entwürfe von Städten weben, sei so einer. ... Holzapfel beherrscht Ästhetik, Widerspruch und Konzeption. Die Fragen, die seine Vorgehensweise aufwirft, schweben darüber. Wird hier?"In hat Donna Schons kein Problem mit Holzapfels Arbeiten: Immerhin geht's dabei ums Weben, also. Das sieht auch der argentinische Künstlerso, dessen Teppiche ebenfalls in der Schwartzschen Villa ausgestellt sind. "Das Vokabular des Webens, erzählt Yannito, fungiert dabei tatsächlich als, die die Verständigung erleichtert. Der 1981 geborene Künstler wuchs in einer vom Textilhandwerk geprägten Region Nordargentiniens auf; lange vor seinem Studium an der Universidad Nacional de Córdoba fand er durch den Stoff zur Kunst. Dadurch gebe es trotz aller kultureller und linguistischer Differenzen stets eine Verständigungsebene, die er mit den Weberinnen und Webern austeile."Ebenfalls für unterhält sich Julia Reinl mit der Fotojornalistin. Es geht dabei im Wesentlichen um die Frage, wie man- Demonstranten, Flüchtlinge - fotografiert, ohne sie dabei zu benutzen: "Auf einem Bild ist eine Landschaft zu sehen, ein Sandhügel und auf dem Sandhügel noch einmal ein kleinerer Hügel", erklärt Ambrosio ihre Arbeit an einem Beispiel aus ihrer Porträtreihe aus Bosnien . "Dahinter ist es wieder flach. Als ichkam, habe ich meiner Mutter das Bild gezeigt und sie gefragt: 'Mama, was siehst du?' 'Ja, Sand.' 'Was siehst du noch?' '.' 'Das hier, das ist Bosnien, und das ist Kroatien und dazwischen ist nichts.' Ich finde es spannend, mit meinen Fotos Fragen an die Rezipienten zurückzuwerfen. Viele Dinge fangen einfach, auch dieses Bild, das ist leise und heimlich, und niemand, der es nicht weiß, würde bemerken, dass daist; dass da Menschen in Elend leben, und dass sie verprügelt werden, wenn sie dort hinüberkommen."Besprochen werden außerdem die-Retrospektive Museum der bildenden Künste in Leipzig () und die Ausstellung "" im Wuppertaler Von-der-Heydt-Museum , die den Einfluss der Industrialisierung auf die darstellenden Künste untersucht ().