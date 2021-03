Der belarussische Punkmusikerhat bei einem Protest nackt vor einem Polizeikommando getanzt. Dafür drohen ihm drei Jahre Gefängnis. In der Untersuchungshaft ist er mit Mördern zusammengesteckt worden, nun ist er im. Auf die Frage, warum er sich vor Gericht nicht von einem Anwalt vertreten lässt, sagt sein Labelmanager Artur Schock im Interview mit Du Pham von der: "Er hat sich dafür entschieden, sich vor Gericht selbst zu verteidigen. Der Anwalt ist trotzdem anwesend, aber Igor führt das Wort. Der Anwalt ist die einzige Person, die ihn besuchen darf. In Belarus ist es nun mal so, dass der Angeklagte zwar das Recht hat, sich durch einen Anwalt verteidigen zu lassen, das hat in der Praxis allerdings keinerlei Auswirkungen. Die Urteileund werden bei den politischen Fällengefällt. Es gibt zu keinem Zeitpunkt ein rechtsstaatliches Verfahren. Das wird nur simuliert."Im Interview mit Susanne Memarnia von der warnt der grüne Berliner Justizsenatorvor "antimuslimischem Rassismus", stellt sich aber trotz Vorwürfen rechtsextremer Aktivitäten in Behörden vor seine Beamten. Er ist zuversichtlich, dass das, das einzig von der SPD verteidigt wird, in den kommenden Prozessen kippt: "Dass die SPD nuneingelegt hat, ist für die Betroffenen bedauerlich, sie müssen noch etwas auf die Durchsetzung ihrer Rechte warten. Aber am Ende des Tages werden wir auch an Berliner Schulen Lehrerinnen und Lehrer erleben,tragen."Anfangs sah es so aus, als schlügen sich die Amerikaner besonders schlecht in der, nun bewerben sichaber mit Karacho auf den ehrenvollen zweiten Platz. kommentiert in derdas europäische Impfdesaster: "Die europäischen Funktionäre scheuten nicht einfach Risiken, sondern. Sie schienen tief besorgt, dass sie am Endezu viel bezahlten. Sie schienen wesentlich weniger besorgt, dass viele Europäer sterben könnten, weil die Kampagne zu langsam anrollte."Im großen Interview kritisiert auch der Ex-Verfassungsrichterdasder Regierung während der Pandemie, auch hinsichtlich der Impfstoffversorgung: "hat womöglich nicht genug getan, um eine raschere europäische Versorgung zu gewährleisten. Verfassungsrechtlich ist es ja so, dass der Lebens- und Gesundheitsschutz auch harte Maßnahmen des Lockdowns rechtfertigt, aber wenn eine bessere und schonendere Art der Eindämmung besteht, muss der Staat hier alles in seiner Macht Stehende tun, um der Gesundheit und der Freiheit willen."