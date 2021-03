Für die wirft Thomas Mauch einen Blick ins Programm des morgen online beginnenden -Festivals. Im spricht dazu passend der Komponistüber sein für das Festival kuratiertes Programm mit zeitgenössischer afrodiasporischer Musik, ausgehend vom Befund, dass in Europa, anders als in den USA,aufgeführt werden. Ihm gehe es "um eine ganze ethnische Gruppe, die im Musikbetrieb der zeitgenössischen Klassik fehlt. Und um die fehlende Präsenz von. ... Klassische Musik wird längst in der ganzen Welt gespielt, auch in Afrika, auch in Asien. Und doch gibt es immer noch die allgemein verbreitete Vorstellung, alles drehe sich in der zeitgenössischen Musik um. Aber in Wahrheit ist diese Musik längst multinational und multikulturell. Diese, diese Vermischung unterschiedlicher Musiktraditionen, ist längst ein Fakt, aber der muss einfach noch stärker anerkannt werden."Weitere Artikel: Marius Magaard berichtet in dervon Kritik an den. In dergratuliert Jan Brachmann dem Pianistenzum 80. Geburtstag. Außerdem spricht Brachmann mit dem isländischen Tenorüber ein Jahr voller Absagen.Besprochen werdenAlbum "Chemtrails Over The Country Club" ( Tagesspiegel Standard ), das gemeinsame Album vonund ihrem Sohn ND ), ein Album vonmit Duetten ( Freitag ) das Debütalbum der Wiener Band Standard ) undneues Album "Glow", das "entspannt, träge, warm und organisch klingt", schreibt Niklas Münch in der. Wir hören rein: