Die Meldung ist noch ganz frisch. Dieist aus der "" ausgetreten, berichten die Agenturen ( hier im). In der vom Europarat betriebenen und 2012 in Istanbul ratifizierten Konvention verpflichten sich Staaten,zu bekämpfen. Für den Austritt der Türkei "wurde kein Grund genannt, aber Beamte aus Erdogans regierender AKP hatten im vergangenen Jahr über eine Kündigung spekuliert und berichtet, dass die Regierung zerstritten darüber sei, wie die wachsende Gewalt gegen Frauen eingedämmt werden könne. Nach dem Vollzug riefen die Aktivistinnen von 'Wir werden Frauenmorde stoppen' nun via Twitter zuauf." Die Konvention stieß in der Türkei, aber auch in Ländern wie Polen und Ungarn auf Widerstand (unsere Resümees ).der Stimmen bei der Landtagswahl insind verlorengegangen, weil die Parteien (die größten waren die Linkspartei und die Freien Wähler) an derscheiterten. Ist sie überhaupt noch zeitgemäß, fragt Oliver Stenzel in der Wochenzeitung, die derbeiliegt. An die "" will er nicht glauben, denn die Weimarer Republik sei ja gerade an der Stärke der antidemokratischen Parteien gescheitert. Und dass sich heute "sämtliche Kleinparteienverhalten wie die nicht an der Hürde gescheiterten Rechten, ist wiederum reichlich voreingenommen. Klar, es gäbe, und auch der ist in Deutschland bezogen auf den Politikbetrieb eher schlecht beleumundet - 'die sollen sich mal einigen', hört man dazu oft genug. Doch genau dies ist eigentlich ein Defizit in der politischen Kultur. Fast scheint es, als wirke die rechte Verleumdung aus der Weimarer Zeit, das Parlament sei eine 'Quasselbude', hier noch weiter."