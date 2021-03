Es gibt gar keine "", behaupten ihre Verfechter gern. Es gibt sie sehr wohl, antwortet Vojin Saša Vukadinović in der, und sie richtet sich, wenn diese sich einem genderkritischen Feminismus zurechnen. Er nennt das Beispiel der Philosophin, die zusammen mit Kolleginnen von Transaktivisten beschimpft und bedroht wird, weil sie nicht glaubt, dass es eine 'angeborene Geschlechtsidentität' gebe, der das biologische Geschlecht ohne medizinischen Befund anzupassen sei. Die Bewegung greift: "Stock hätte dieses Frühjahr am Berliner(ZAS) auf einer Tagung zu Redefreiheit referieren sollen. Nachdem eine andere Referentin dem Organisationsteam mitgeteilt hatte, sie würde sich in Stocks Nähe (es handelte sich bezeichnenderweise um eine Online-Zusammenkunft) '' fühlen, wurde die Philosophin kurzerhand ausgeladen und ihr Name vom Programm gestrichen. Das ZAS erklärte, der Vortrag sei 'mit den Werten' der Institution 'nicht vereinbar' gewesen, obwohl der Eingang des Abstracts mit dem Adjektiv 'wonderful' kommentiert worden war."Der Politologeanalysiert in derin etwas trockener Prosa den Diskurs der. Neben dem Kultur- macht er denals ein Kennzeichen aus: "Identitätslinke lehnen Menschenrechte keineswegs ab; in Bezug auf Minderheitenkulturen bekennen sie sich sogar ausdrücklich zu ihnen. Dennoch werden dortige Menschenrechtsverletzungen häufig ignoriert. Antisemitismus, Frauendiskriminierung oder Homosexuellenhass unter Muslimen sind. Zudem kursiert unter Identitätslinken die Auffassung, jede Berufung auf Menschenrechte erfolge von einem 'überlegenen Standpunkt' aus. So wäre auch hier diewichtiger als die Einhaltung von Menschenrechten."Armin Pfahl-Traughber durchleuchtet außerdem beiden Begriff des "", den er mit "" übersetzt. Er hält den Begriff wie viele Begriffe in diesen Debatten zwar für diffus, aber auch substanziell. Auch in Deutschland lasse sich "von bestimmten Islamisten und bestimmten Linken feststellen. Dies hat für die Diskussionskultur erschreckende Konsequenzen." Besonders beobachtet er, "dass Bestandteile eines linken Selbstverständnisses immer mehr erodieren: Aufklärung und Frauenrechte, Individualismus und Menschenrechte, Religionskritik und Säkularität."Auch Stefan Laurin setzt sich in einem längeren Essay bei denmit der modischenund ihren identitären Ideen auseinander, die die Ideenwelt der Postmoderne zu einem sehr amerikanischen Convenience Food vereinfacht. Besonders fällt ihm dieauf: "In der postmodernen Welt ist Sprache nicht vor allem Mittel, um sich mit anderen auszutauschen. Sie ist vielmehr eine Möglichkeit der Abgrenzung mit. In der Nachfolge des sprachlichen Idealismus und der Sprechakttheorie geht man davon aus, dass Sprache die Wirklichkeit schafft. Das tut sie ohne Zweifel in einem bestimmten Maße, aber sie kann nicht dauerhaft. Eine Elefant ist keine Maus, auch wenn man ihn so nennt. Tut man es ständig, ändert höchstens das Wort 'Maus' seine Bedeutung, aber der Elefant bleibt einund wird nicht zum kleinen Nager."Von der intellektuellenist nur ein Haufen erfolgloser, "" in der Folge Rousseaus geblieben, klagt der Medientheoretikerin der: "Der Gesellschaft wird der Prozess gemacht, indem sich nicht nur der absolute Verlierer, sondern eben auch der Bürger mitzum Gewissen der Gesellschaft aufwirft. Dabei klagt man nicht nur im eigenen Namen, sondern auch imund Beleidigten, der Minderheiten und Migranten an. Hier funktionieren Mitleid und Engagement für Gleichheit als Masken für tyrannische Impulse. So resultiert ein Absolutismus der Tugend, den man heute politische Korrektheit nennt und der die bürgerliche Welt in Schockstarre versetzt."hat in Deutschland(und sich als "deutscher Exportschlager" erwiesen!), schreibt Tilman Krause indes mit Blick in die Geschichte in der: "Die erste große Manifestation des neuenist das Wartburgfest, das Studenten (damals noch ohne weibliche Kommilitonen) 1817 veranstalteten. Dabei präsentierten sich deutsche 'Burschenschafter' nicht nur als Befürworter der deutschen Einheit und als Kritiker der europäischen Fürstenherrschaft. Sie verbrannten auch erstmals in großem Stil Schriften von Leuten, die ihnen unliebsam waren, weil sie ihren politischen Zielen im Wege standen."