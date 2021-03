"Warum Meghan Buckingham verlassen hat - 'Weil ich nicht mehr atmen kann'".

Das neue Cover von Charlie Hebdo hat einige antirassistische Aktivisten auf den Plan gerufen, die sich auf Twitter als "not amused" bezeichneten, meldete gestern die FAZ, ohne allzu viele Beispiele. Es zeigt die Queen, die auf dem Hals von Meghan Markle kniet, die stöhnt: "Ich kann nicht mehr atmen". Markle hatte in einem Fernsehinterview mit Oprah Winfrey gesagt, dass sie an Selbstmord gedacht habe, berichtete etwa der Hollywood Reporter: "Ich verstand, dass dies alles geschah, weil ich atme."



Der Guardian hat schon vor drei Tagen über das Cover berichtet und schaffte es, seinen Artikel nicht mal mit einer Andeutung des Covers zu illustrieren - Charlie-Zeichnungen scheinen in der angelsächsischen Presse jetzt grundsätzlich tabu. Streng und ebenfalls ohne Illustration urteilt Michael Hanfeld in der FAZ: "Man muss nicht auf Twitter unterwegs und auch kein engagierter Antirassismus-Aktivist sein, um die Anspielung auf diesen grausamen Tod geschmacklos zu finden. Ihr wohnt kein Witz inne." Immerhin, Hanfeld plädiert dafür, die Karikatur auszuhalten.



Das Oprah-Winfrey-Interview von Prince Harry und Meghan Markle in der letzten Woche hat nebenbei auch zu Aufruhr innerhalb der britischen Presseverbände gegführt, denn die beiden hatten die Tabloids mit dem Argument angegriffen, sie seien die Hauptverbreiter von Rassismus in Großbritannien, aber niemand wage ihre Macht in Frage zu stellen. Priyamvada Gopal, Professorin für postkoloniale Studien, kann das bei politico.eu nur bestätigen. "An der University of Cambridge, wo ich unterrichte, werden Versuche, unseren Lehrplan oder unsere Rekrutierung zu diversifizieren, von einem ängstlichen Blick in Richtung der roten Titel begleitet - nicht aus der Sorge, dass die Institution zur Rechenschaft gezogen wird, sondern dass sie zum Gegenstand fabrizierter Kulturkriege wird. Im Jahr 2017 wurden zum Beispiel schwarze Studentinnen in Cambridge fälschlicherweise beschuldigt, weiße Autoren aus dem Lehrplan entfernen zu wollen."



Etwas ungemütlich liest sich diese Meldung des Guardian: "Der Daily Telegraph plant, die Bezahlung von Journalisten an die Klickraten ihrer Artikel zu koppeln."