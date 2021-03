Geradezu verzweifelt liest Ludger Wess bei dennach, wie tendenziös die deutschen Medien - besonders die öffentlich-rechtlichen - über den zehntenin Japan berichtetet haben. Die 15 bis 20.000 Toten der Naturkatastrophe wurden in den Schlagzeilen schlicht dervon Fukushima zugeordnet. "Zehn Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima gedenkt Japan heute der 16.000 Todesopfer", hieß es etwa im. "Die Katastrophe von Fukushima vor genau zehn Jahren hat mehr als 15.000 Menschen das Leben gekostet", lautet eine Unterzeile bei der. Aber in Fukushima selbst ist nur ein Todesfall überliefert, so Wess. Tausende in Japan kamen dagegenums Leben. Dass Parteien oder Lobbyisten die Wahrheit so verzerren, kann Wess zur Not nachvollziehen. "Katastrophal aber ist es, wenn Print-, Online-, Rundfunk- und Fernsehmedien im ganzen Landunkommentiert lassen, keine kritischen Fragen stellen oder gleich selbst 'alternative Fakten' verbreiten. Wie soll man AfD-Anhängern und Verschwörungstheoretikern noch, wenn diese behaupten, es handle sich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und vielen Zeitschriften und Magazinen um 'gleichgeschaltete Staatsmedien', die fürs Lügen bezahlt würden? Die angeblich einer Sprachregelung folgen, die 'von oben' vorgegeben wird?"